ABD'deki Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıl kutlamalarına New York Belediye Başkanı Eric Adams da katıldı

ABD'nin New York kentinde düzenlenen 29 Ekim gösterilerine New York Belediye Başkanı Eric Adams, Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de katıldı. Yapılan bayrak töreni, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yılı için ABD'de düzenlenen en coşkulu kutlamalardan biri oldu.