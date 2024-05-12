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Dünya

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 137'ye çıktı

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 137'ye yükseldiği, kaybolanların sayısının ise 125 olduğu bildirildi.

07:22 - 12/05/2024 Pazar
AA
Arşiv
Arşiv

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı giderek artıyor.


Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 137, kayıpların sayısının 125 olarak güncellendiği kaydedildi.

Yaralı sayısının 756'ya çıktığı ve selden etkilenen kişi sayısının ise 2 milyonu geçtiği belirtilen açıklamada, yerinden edilenlerin sayısının ise 600 bini aştığı ifade edildi.

Açıklamada, hastanelerin kapasitesinin tamamen dolduğu ve hastaların bakımı için takviyeye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.


Arama kurtarma çalışmalarında 28 binden fazla kişinin görev yaptığı bilgisi de paylaşıldı.


Felaket durumu ilan edilmişti


Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanlar olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı.


Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

Felaketin etkilediği alanları iki kez ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.



Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye, kaybolanların sayısının 136'ya çıktığı bildirildi. Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı giderek artıyor. Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 107'ye, kayıpların sayısının 136'ya çıktığı belirtildi. Yaralı 374 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedildi. Yerel basına göre, halen binlerce kişiye elektrik ve internet hizmeti verilemiyor; ölü sayısının daha da artacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, bir itfaiye erinin hayatını riske atarak sel bölgesinde mahsur kalan çok sayıda köpeği kurtardığı görüntüler sosyal medyada yer aldı.





#Brezilya
#Rio Grande do Sul
#Sel Felaketi
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