BRICS grubu liderleri Filistin gündemiyle toplandı: Putin'den 'Arabuluculuk görevini ABD tekeline bırakmayacağız' çıkışı

“Meslektaşım az önce çok sayıda çocuğun ölümünden bahsetti. Bu çok korkunç bir şey ancak çocuklara anestezi uygulanmadan yapılan ameliyatları izlediğinizde bu, kötü duygular uyandırıyor. Binlerce insanın hayatını kaybetmesi, sivil nüfusun kitleler halinde yerinden edilmesi ve ortaya çıkan insani felaket en ciddi kaygıya yol açıyor. İsrail - Filistin çatışmasının daha da genişlememesi için BRICS bünyesinde tartışmaya devam etmenin son derece yararlı olduğunu düşünüyoruz. Herhangi bir itirazın bulunmaması durumunda önümüzdeki yıl Rusya başkanlığında temaslar başlatacağız”