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BRICS grubu liderleri Filistin gündemiyle toplandı: Putin'den 'Arabuluculuk görevini ABD tekeline bırakmayacağız' çıkışı

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS grubu liderleri, işgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ele almak için olağanüstü toplandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, "BRICS başkanlığı dönemimizde İsrail-Filistin sorununun çözümü için temaslar başlatacağız” dedi. Filistin topraklarındaki sivil ölümlerden ABD’nin de sorumlu olduğunu dile getiren Rus lider, "ABD arabuluculuk görevini tekeline almak istiyor" diye konuştu.

18:27 - 21/11/2023 الثلاثاء
Güncelleme: 18:28 - 21/11/2023 الثلاثاء
IHA
Rusya Devlet Başkanı Putin, video konferans yoluyla gerçekleşen BRICS toplantısına katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, video konferans yoluyla gerçekleşen BRICS toplantısına katıldı.

Video konferans yoluyla gerçekleşen toplantıya BRICS Dönem Başkanı Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hindistan Dışişleri Bakanı Subramaniam Jaishankar, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres katıldı.

BRICS başkanlığı dönemimizde İsrail - Filistin sorununun çözümü için temaslar başlatacağız"

Toplantıda konuşan Putin, 2024 yılından itibaren BRICS dönem başkanlığının kendilerine geçeceğini hatırlatarak,
“Meslektaşım az önce çok sayıda çocuğun ölümünden bahsetti. Bu çok korkunç bir şey ancak çocuklara anestezi uygulanmadan yapılan ameliyatları izlediğinizde bu, kötü duygular uyandırıyor. Binlerce insanın hayatını kaybetmesi, sivil nüfusun kitleler halinde yerinden edilmesi ve ortaya çıkan insani felaket en ciddi kaygıya yol açıyor. İsrail - Filistin çatışmasının daha da genişlememesi için BRICS bünyesinde tartışmaya devam etmenin son derece yararlı olduğunu düşünüyoruz. Herhangi bir itirazın bulunmaması durumunda önümüzdeki yıl Rusya başkanlığında temaslar başlatacağız”
dedi.

"ABD arabuluculuk görevini tekeline almak istiyor"

Filistin topraklarındaki sivil ölümlerden ABD’nin de sorumlu olduğunu dile getiren Putin,
“Tüm bu olaylar ABD’nin, İsrail - Filistin anlaşmazlığında arabuluculuk görevini tekeline alma arzusunun ve Orta Doğu’daki uluslararası arabuluculardan oluşan dörtlünün faaliyetlerini engellemesinin doğrudan bir sonucudur”
ifadelerini kullandı.

"Rusya’nın tutumu tutarlıdır ve fırsatçı değildir"

Buna karşı kendilerinin fırsatçı bir tutum içinde olmadığını dile getiren Putin,
"Rusya’nın tutumu tutarlıdır ve fırsatçı değildir. Şiddetin azaltılması, ateşkes ve İsrail - Filistin çatışmasına siyasi çözüm bulunması amacıyla uluslararası topluma ortak çaba gösterme çağrısında bulunuyoruz. BRICS ülkeleri ve bölge ülkeleri de bu çalışmada kilit rol oynayabilir"
dedi.


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