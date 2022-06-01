Dünya Brükselde kritik zirve Türkiye İsveç ve Finlandiyalı yetkililer bir araya gelecek
AVRUPA

Brüksel'de kritik zirve: Türkiye İsveç ve Finlandiyalı yetkililer bir araya gelecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin kaygılarının giderilmesi için üç ülkenin yetkilileriyle Brüksel’de görüşeceğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Brükselde kritik zirve: Türkiye İsveç ve Finlandiyalı yetkililer bir araya gelecek
Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin kaygılarının giderilmesi amacıyla Finlandiya, İsveç ve Türkiye’nin yetkilileriyle Brüksel’de görüşeceğini açıkladı.

"PKK TEHDİDİ DAHİL KAYGILARI GÖRÜŞECEĞİZ"

Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı olduğunu ve tüm NATO üyelerinin Türkiye'nin PKK tehdidi dahil kaygılarını görüşmek üzere masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi.

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