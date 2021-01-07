Dünya Bu fotoğraflarla tarihe geçtiler Tüm ABDnin konuştuğu kişiler kim?
AMERİKA

Bu fotoğraflarla tarihe geçtiler: Tüm ABD'nin konuştuğu kişiler kim?

ABD tarihinin en karanlık günlerini yaşıyor. Kongre dün gece Trump destekçileri tarafından basıldı. Kongre'den film sahnelerini aratmayan görüntüler medyaya yansıdı. Basında yer alan fotoğraflardan bazıları ise oldukça dikkat çekti. İşte tüm ABD'nin konuştuğu o isimler...

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'de tarihi bir gün yaşandı.
ABD'de tarihi bir gün yaşandı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alındı. Olaylı geceden birbirinden ilginç kareler medyaya yansıdı.

Medyada yer alan fotoğraflar tarihe geçti. Peki o fotoğraflardaki kişiler kim?

Vücudunu saran dövmeleri, sırt çantası ve kafasındaki tüylü miğferiyle Kongre binasını işgal edenlerden biri olan Trump destekçisinin kimliği ortaya çıktı. Bu kişinin QAnon Şaman ismiyle de anılan Jake Angeli olduğu ortaya çıktı.

ŞARKICI VE AKTÖR

Boynuz, kürk şapka ve yüz boyası kullanan, Senato kürsüsünü işgal eden dövmeli Trump taraftarı Arizona'lı bir bir şarkıcı ve aktör. 32 yaşındaki adam, sık sık aşırı sağ mitinglerine katılan bir vatandaş.

TARTIŞILAN GRUBA ÜYE

Jake Angeli'nin üyesi olduğu QAnon grubu, ABD'de son yıllarda aşırı sağcı Proud Boys'la (Gururlu Çocuklar) birlikte en çok tartışılan oluşum. Başkan Trump, geçtiğimiz Ekim ayında QAnon isimli komplo teorisini onaylamadığını söylemekten kaçınmıştı.

ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece!
FOTOĞRAF 23
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ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece!
ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alındı. Olaylı geceden birbirinden ilginç kareler medyaya yansıdı.


PELOSİ'NİN MASASINA OTURMUŞTU

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin masasına ayağını koyan adamın ise sosyal medyada kışkırtıcı paylaşımlarda bulunan, 60 yaşındaki Arkansas'lı bir milliyetçi olduğu ortaya çıktı.

İsminin Richard Bigo Barnett olduğu öğrenilen adam, Facebook sayfasındaki bir fotoğrafta, yarı otomatik bir tüfekle poz verirken görülüyor.

Barnet koyu bir Trump destekçisi.

KÜRSÜYÜ DE ALIP GİTTİ!

Senato binasından kürsü ile çıkarken gülümseyerek poz veren yağmacının ise, Florida, Bradenton'dan psikoloji mezunu Adam Johnson olduğu ortaya çıktı. Politico'nun Baş Washington Muhabiri ve CNN International Analisti Ryan Lizza, Adam Johnson'ın bu görüntüsünü Twitter'da paylaştı.

CNN muhabiri: Ortadoğu'ya yaptığımız çağrıları ABD'deki olaylar üzerinden Erdoğan bize yapıyor
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CNN muhabiri: Ortadoğu'ya yaptığımız çağrıları ABD'deki olaylar üzerinden Erdoğan bize yapıyor
CNN International muhabiri Clarrisa Ward ABD'deki olaylarla ilgili Türkiye'den yapılan demokrasi ve itidal çağrılarına ilişkin ilginç ifadeler kullandı. Ward 'Türkiye açıkçası düşmanımız değil. Son dönemde anlaşmazlıklarımız oldu. Bu dil, tam da bir kriz veya ayaklanma durumunda bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz dil' ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ‘endişeliyiz’ açıklamasına içerlenen NBC muhabiri Erdoğan’a hakaret etti
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Türkiye’nin ‘endişeliyiz’ açıklamasına içerlenen NBC muhabiri Erdoğan’a hakaret etti
ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası, Trump destekçileri tarafından basılmıştı. 4 kişinin öldüğü olayların başlamasının ardından Türkiye tarafından yapılan 'endişeliyiz' açıklaması, ABD'de yankı uyandırdı. 15 Temmuz gecesi 'Erdoğan Almanya'dan sığınma istedi' yalanını yayımlayan NBC kanalının muhabiri, Türkiye'nin 'endişeliyiz' açıklamasına “şok edicinin de ötesinde bir durum” diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.


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