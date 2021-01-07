Bu fotoğraflarla tarihe geçtiler: Tüm ABD'nin konuştuğu kişiler kim?

ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alındı. Olaylı geceden birbirinden ilginç kareler medyaya yansıdı.
Medyada yer alan fotoğraflar tarihe geçti. Peki o fotoğraflardaki kişiler kim?
Vücudunu saran dövmeleri, sırt çantası ve kafasındaki tüylü miğferiyle Kongre binasını işgal edenlerden biri olan Trump destekçisinin kimliği ortaya çıktı. Bu kişinin QAnon Şaman ismiyle de anılan Jake Angeli olduğu ortaya çıktı.
ŞARKICI VE AKTÖR
Boynuz, kürk şapka ve yüz boyası kullanan, Senato kürsüsünü işgal eden dövmeli Trump taraftarı Arizona'lı bir bir şarkıcı ve aktör. 32 yaşındaki adam, sık sık aşırı sağ mitinglerine katılan bir vatandaş.
TARTIŞILAN GRUBA ÜYE
Jake Angeli'nin üyesi olduğu QAnon grubu, ABD'de son yıllarda aşırı sağcı Proud Boys'la (Gururlu Çocuklar) birlikte en çok tartışılan oluşum. Başkan Trump, geçtiğimiz Ekim ayında QAnon isimli komplo teorisini onaylamadığını söylemekten kaçınmıştı.
PELOSİ'NİN MASASINA OTURMUŞTU
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin masasına ayağını koyan adamın ise sosyal medyada kışkırtıcı paylaşımlarda bulunan, 60 yaşındaki Arkansas'lı bir milliyetçi olduğu ortaya çıktı.
İsminin Richard Bigo Barnett olduğu öğrenilen adam, Facebook sayfasındaki bir fotoğrafta, yarı otomatik bir tüfekle poz verirken görülüyor.
Barnet koyu bir Trump destekçisi.
KÜRSÜYÜ DE ALIP GİTTİ!
Senato binasından kürsü ile çıkarken gülümseyerek poz veren yağmacının ise, Florida, Bradenton'dan psikoloji mezunu Adam Johnson olduğu ortaya çıktı. Politico'nun Baş Washington Muhabiri ve CNN International Analisti Ryan Lizza, Adam Johnson'ın bu görüntüsünü Twitter'da paylaştı.