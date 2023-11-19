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Dünya

Bu sabah İsrail'i tehdit etmişlerdi: Husiler Kızıldeniz'de gemi ele geçirdi

İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulunan Yemen'deki Husiler, İsrailli bir şirketin ortağı olduğu gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdi. Husilerce Kızıldeniz'de ele geçirilen "Galaxy Leader” isimli gemide 22 mürettebat bulunduğu ancak aralarında İsrail vatandaşı bulunmadığı ifade edildi.

19:59 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 21:02 - 19/11/2023 Pazar
AA
Galaxy Leader gemisi

Galaxy Leader gemisi

Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrailli bir şirketin ortağı olduğu gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiği belirtildi.

İsrail'in Walla gazetesinde yer alan haberde, Yemen'de Husilerin ele geçirdiği gemide İsrail vatandaşı bulunmadığı ifade edildi.

Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli kaynak, geminin ortakları arasında İsrailli bir şirketin de bulunduğunu kaydetti.

Uluslararası basında çıkan haberlerde, Husilerce Kızıldeniz'de ele geçirilen "Galaxy Leader” isimli gemide 22 mürettebat bulunduğu aktarıldı.

Yemen'deki Husiler bu sabah yaptıkları açıklamada, İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.



#Husiler
#gemi
#israil
#Yemen
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