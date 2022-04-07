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Dünya Buchada gıda krizi Harabeye dönmüş marketlerde bozulmamış yiyecek arıyorlar
AVRUPA

Bucha'da gıda krizi: Harabeye dönmüş marketlerde bozulmamış yiyecek arıyorlar

Rus ordusunun saldırdığı Ukrayna’nın Bucha kentinde halk, bombardımanlar sırasında hasar gören ve kısmen yıkılan markette bozulmamış gıda ve temel ihtiyaç ürünleri arayışına girdi.

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Haber Merkezi İHA
Buchada gıda krizi: Harabeye dönmüş marketlerde bozulmamış yiyecek arıyorlar
Siviller ürünleri tek tek inceleyerek ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı.

Rusya-Ukrayna savaşında 43. güne girildi. Rus ordusunun ağır bombardımanlarının hedefi olan Bucha kentindeki çatışmalar sırasında birçok iş yerinde büyük hasar meydana gelirken, bazıları da yağmalandı.

Günlerce süren çatışmalar ve Rus güçlerinin kenti kontrol ettiği sırada gıda krizi patlak verdi.

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İNSANİ YARDIMLAR BAŞLADI

Rus güçlerinin kentten çekilmesinin ardından kontrolün yeniden Ukrayna güçlerine geçmesiyle halka gıda yardımı başta olmak üzere insani yardımlar yapılmaya başlandı.


TEK TEK BAKTILAR

Kentte sıkı önlemler alan Ukrayna güçleri yağma olaylarına müsaade etmezken, siviller çatışmalarda kısmen hasar alan bazı marketlere gelerek bozulmamış gıda ve temel ihtiyaç ürünlerini aradı.

Siviller ürünleri tek tek inceleyerek ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı.

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Bucha'daki katliamın sorumlusu ortaya çıktı: Ukrayna her yerde onu arıyor

Rusya'nın inkar ettiği Bucha katliamına dair yeni kanıtlar: Cesetler üç haftadır sokakta yatıyordu
FOTOĞRAF 21
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeyinde Rus işgalinden kurtarılan Buça kentinde, sokaklarda infaz edilmiş siviller ve toplu mezar görüntüleri, dünya çapında büyük tepkiye neden oldu.
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Dünya medyası sivil katliamını manşetlere taşıdı.
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedinin bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.
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Batılı ülke liderleri faturayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ordusuna kesti. Buça’daki görüntüler “savaş suçu” olarak niteledi.
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Bucha'da Rus ordusunun sivilleri katlettiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını savundu.
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Bu yerleşim biriminin Rus askerlerinin kontrolü altında olduğu süre boyunca, tek bir bölge sakininin herhangi bir şiddet eyleminden zarar görmediği iddia edilen açıklamada, bu bölgeye insani yardım dağıtıldığı da ifade edildi.
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Bu süre içerisinde sivillerin şehir içerisinde serbestçe hareket edebildiği ve tahliye oldukları ifade edilen açıklamada, Ukrayna silahlı güçlerinin meskun mahalleler dahil şehrin güneyindeki bölgeleri bombaladığı iddia edildi.<br><br>
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Açıklamada, şunlar kaydedildi:<br><br>\"Ayrıca, 31 Mart'ta Bucha Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk, video mesajında ​​şehirde Rus ordusunun olmadığını doğruladı ancak sokaklarda elleri bağlı olarak vurulan yerel sakinlerden bahsetmedi bile.
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Bu nedenle, Bucha'daki tüm sözde 'suç kanıtlarının', Ukrayna istihbaratı SBU görevlileri ve Ukrayna televizyonu temsilcilerinin şehre geldiği 4. günde ortaya çıkması şaşırtıcı değil.<br><br>
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En az dört gün sonra görüntüleri Kiev rejimi tarafından yayınlanan tüm insanların cesetlerinin sertleşmemiş olması, karakteristik kadavra lekelerinin olmaması ve yaralarda pıhtılaşmayan kan olması özellikle endişe vericidir.<br><br>
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Bütün bunlar, Mariupol'de doğum hastanesinde ve diğer şehirlerde olduğu gibi, Bucha'dan gelen fotoğrafların ve video görüntülerinin Batı medyası için Kiev rejiminin bir başka kurgusu olduğunu reddedilemez bir şekilde doğrulamaktadır.\"<br><br>
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VAHŞETTE YENİ KANITLAR<br><br>New York Times gazetesi ise, Buça'yı gösteren yeni uydu fotoğraflarında bir sokağın farklı tarihte çekilmiş görüntülerini sayfasına taşıdı.
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28 Şubat tarihinde Yablonska Sokağı tertemiz ve hiçbir detay göze çarpıyor.
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Ancak 9 ve 10 Mart tarihlerine gelindiğinde sokaktaki cesetler açık şekilde seçiliyor.
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Rus işgalcilerin çekildiği 1 Nisan tarihinde cesetler aynı şekilde sokakta duruyordu. Uydu fotoğraflarını New York Times'a analiz eden uzmanlar, cesetlerin neredeyse üç hafta boyunca aynı pozisyonda durduğunu kaydediyor.<br>
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Yablonska Sokağı'nda çekilen ikinci videoda üç ceset daha var. Biri bisikletinin yanında yatıyor, diğeri terk edilmiş bir aracın yanında. Uydu fotoğrafları, terk edilmiş araç ve yanındaki cesedin 20 ve 21 Mart tarihinde Yablonska Sokağı'nda olduğunu kanıtlıyor.
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New York Times, dünyayı dehşete sürükleyen diğer cesetlerin Yablonska Sokağı'nın bir kilometre çevresine dağılmış olduğunu da haberinde belirtiyor.
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Rusya'nın inkar ettiği Bucha katliamına dair yeni kanıtlar: Cesetler üç haftadır sokakta yatıyordu
Ukrayna'nın Bucha ve Irpin kentlerinde Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarında 410 sivilin cansız bedenine ulaşılırken bu gelişme dış basında geniş yer buldu. Rusya ise görüntülerin ABD'nin 'siparişi' üzerine çekildiğini söz konusu karelerin fotomontaj ve sahte olduğu öne sürdü. Amerika New York Times gazetesi, Bucha'daki Yablonska Sokağı'nın farklı tarihlerde çekilmiş uydu fotoğraflarını sayfasına taşıdı. Fotoğraflarda çok sayıda cesedin yerde yattığı ve 1 Nisan'da Rus işgalciler çekilinceye kadar yerlerinden kıpırdatılmadığı görüldü.


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Bucha'da gıda krizi

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