Dünya Buffalo saldırısı mahallelileri sessizliğe bürüdü Tek sahip oldukları süpermarketten oldular
AMERİKA

Buffalo saldırısı mahallelileri sessizliğe bürüdü: Tek sahip oldukları süpermarketten oldular

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda en az 10 siyahi öldürüldü. Geride kalan insanlar ırkçı silahlı saldırının gerçekleştiği mağazanın yiyecek satın almak için bir yerden daha fazlası olduğunu söylüyor çünkü mağaza kilometrelerce ötedeki tek süpermarket olarak çalışıyordu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Buffalo saldırısı mahallelileri sessizliğe bürüdü: Tek sahip oldukları süpermarketten oldular
ABD'nin Buffalo kentindeki süpermarkete silahlı saldırı düzenlendi

Buffalo'nun Doğu Yakası'nda bulunan market kilometrelerce ötedeki tek süpermarket olarak insanların komşularıyla sohbet ettiği ve insanların hayatlarını takip ettiği bir tür topluluk merkezi haline geldi.

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"Kendinizi iyi hissettiğiniz yer"

Buffalo Belediye Meclisi Üyesi Ulysees O. Wingo, "Orası ekmek almaya gittiğimiz,15- 20 dakika kaldığımız yeri ve büyüdüğüm mahalleyi temsil ediyor. Kendinizi iyi hissediyorsunuz çünkü burası sizin mağazanız gibi." dedi.

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"Hiçbir market yürüme mesafesinde değil"

Kar amacı gütmeyen Open Buffalo'da liderlik geliştirme direktörü Jillian Hanesworth birçok sakin gibi bir sonraki en yakın büyük bakkalın nerede olduğu sorulduğunda düşünmek için duraklıyor: "Hiçbiri yürüme mesafesinde değil ve gitmek için üç farklı otobüs gerekiyor." dedi.

"Yıllar sonra süpermarket olduğunu görünce sevindim"

62 yaşındaki Yvette Mack, sokakların bu kadar boş olmadığı zamanları hatırlıyor ama 15-16 yaşlarındayken işlerin kapandığını fark etti. Sonunda şehir merkezine taşındı ama 2020'de Doğu Yakası'na geri döndüğünde bir süpermarketin olduğunu görünce mutlu olduğunu söyledi. Mack, et satın almak ve genel ihtiyaçlarını karşılamak için her gün, bazen üç veya dört kez alışveriş yaptığını söylüyor. Cumartesi günü vurulmadan önce oradaydı.

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