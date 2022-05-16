ABD’de beyaz ırkçı terör: Süpermarkette siyahileri katletti

ABD’nin New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda tamamı siyah 10 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı. Saldırganın Payton Gendron isimli beyaz bir erkek olduğu açıklandı. Görgü tanıkları, saldırganın askeri kıyafetler ve zırh giydiği bilgisini paylaştı. Yetkililer de siyahilerin yoğun şekilde yaşadığı Buffalo’ya dışarıdan gelen Gendron’un süpermarkete tüfekle girdiğini ve hedef gözetmeksizin etrafa ateş açtığını belirtti. Olayla ilgili ırkçılık ve nefret suçları soruşturması başlatılırken, 18 yaşındaki fail gözaltına alındı. Saldırganın birinci derece cinayetten yargılanacağı bildirildi. Polisin terör saldırısını ‘nefret suçu’ olarak tanımlaması ise tepki çekti.

Irkçı teröristin askeri kıyafet giydiği görüldün

SALDIRIYI CANLI YAYINLADI

Olayla ilgili bilgi veren Buffalo polisi, saldırganın önce süpermarketin park yerinde dört kişiye ateş açtığını ve bu kişilerden üçünün hayatını kaybettiğini bildirdi. Ardından süpermarkete giren saldırganın etrafa rastgele ateş açtığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenler arasında süpermarkette güvenlik görevlisi olarak çalışan eski bir polisin de bulunduğu ifade edildi. Polisin olay yerine gelmesi üzerine silahını kendisine çeviren saldırganın, son anda ikna edildiği ve gözaltına alındığı açıklandı. Ayrıca katilin ırkçı saiklerle düzenlediği saldırıyı sosyal medya platformu Twitch’te canlı yayınladığı ortaya çıktı. Saldırının ardından Twitch, görüntüleri kısa sürede kaldırdığını duyurdu.

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POLİS ‘TERÖR’ DİYEMEDİ

Tüm kurbanların siyah olduğunun açıklandığı saldırıyı ‘terörizm’ şeklinde nitelemekten kaçınan polis, olayı ‘nefret suçu’ sözleriyle duyurdu. Federal Soruştuma Bürosu’ndan (FBI) yapılan açıklamada, “Bu olayda hem nefret suçları hem de ırkçılık saikine dayalı aşırı şiddet soruşturması yürütüyoruz” denildi. Savcılık da failin “ırkçılığa dayalı nefretle hareket ettiğine” ilişkin kanıtlar bulunduğunu duyurdu.

180 SAYFALIK MANİFESTO

ABD medyasında yer alan haberlere göre, yetkililer failin olay öncesi yayınladığı detaylı ‘manifesto’ ile ilgili de inceleme başlattı. 180 sayfa olduğu belirtilen ve saldırganın yazdığına inanılan manifestoda, ‘siyasi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığı’ belirtiliyor, saldırganın ‘mümkün olduğu kadar çok siyahiyi öldürme planı’ yer alıyor. Bildiride saldırgan kendisini “faşist, beyazların üstünlüğünü savunan biri ve ırkçı” olarak tanımlıyor. Ayrıca yerel gazete The Buffalo News’de yer alan habere göre, failin saldırıda kullandığı yarı otomatik silahın üzerinde de ABD’de beyaz ırkçıların sembolü olan 14 sayısı yer alıyor.

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Saldırı ‘geliyorum’ demiş

Saldırgan Payton Gendron’ın, geçen sene okulunda mezuniyet töreninde ya da sonrasında bir silahlı saldırı yapmak istediğini yazması üzerine, polis soruşturmasının ardından akıl sağlığı kontrolünden geçtiği belirtildi. New York Valisi Kathy Hochul da saldırganın o dönem tıbbi makamların gözetiminde olduğunu doğruladı.

Türkiye’den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “ABD’de New York eyaletinin Buffalo kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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