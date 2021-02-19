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Bulgar milliyetçiler dağın adından rahatsız: Türkçe isim değiştirilsin

Bulgaristan'da Balkanlar'ın en yüksek dağı Musalla'nın adının değiştirilmesini talep eden aşırı milliyetçi muhalefet partisi, "Dağı Türkçe isminden arındırıp Aziz İvan Rilski adını verelim" talebinde bulundu.

Haber Merkezi İHA
Tartışmaların odağındaki Musalla Dağı.
Tartışmaların odağındaki Musalla Dağı.

Aşırı sağ ırkçı söylemleriyle tanınan Bulgaristan’ın Kurtuluşu İçin Ulusal Cephe Partisi (NFSB), Balkanlar’ın en yüksek dağ zirvesi Musalla’nın adının değiştirilmesi için Cumhurbaşkanı Rumen Radev’e mektup gönderdi.

Birçoğunun adı Osmanlı döneminden kalma

NFSB tarafından gönderilen mektupta, zirvenin adının Türkçe olduğu gerekçesiyle isim değişikliği talep edildiği belirtilerek, ülkede Osmanlı döneminden kalma çok sayıda Türk ve Arap ismi taşıyan yer bulunduğu ifade edildi.

"Adı Aziz İvan olsun"

Söz konusu yerlerin isimlerinin Bulgarca ile değiştirilmesi sürecinin devam ettiğinin vurgulandığı mektupta, zirveye Aziz İvan Rilski adı verilmesi talep edildi.

Musalla isminin, “Allah’ın yolu”, “Allah’a ulaşan yol” ve “Allah’a yakın” anlamlarına geldiği belirtiliyor.

Ülkedeki siyasi gözlemciler, 4 Nisan tarihinde ülkede gerçekleştirilecek olan genel seçimlere işaret ederek, aşırı sağ oluşumların her seçim öncesi Bulgaristan’daki Türkleri ve Türkiye’yi seçim malzemesi olarak kullandığını vurguluyor. Geçtiğimiz yıllarda da, 2 bin 925 metre yüksekliğindeki zirvenin adının çeşitli aşırı sağ milliyetçi siyasi oluşumlar tarafından değiştirilmesi istenmişti.

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