Dünya Bulgaristan Başbakanı Borisov restore edilen Osmanlı yadigarı camiyi ziyaret etti
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Bulgaristan Başbakanı Borisov restore edilen Osmanlı yadigarı camiyi ziyaret etti

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Razgrad şehrinde restorasyon çalışmaları süren Makbul İbrâhim Paşa Camii’nde incelemelerde bulundu. Kültür mirası olan Makbul İbrâhim Paşa Camii’nin 70 yıldır tamir görmediğini kaydeden Borisov, 1990 öncesi yaşanan Türklerin isimlerini değiştirme sürecini hatırladıklarını ifade ederek, milliyetçi partilerin kurdukları koalisyonların da bunu hatırlaması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
İbadete kapalı olan Makbul İbrâhim Paşa Camii taşınmaz kültürel anıt statüsüne sahip.
İbadete kapalı olan Makbul İbrâhim Paşa Camii taşınmaz kültürel anıt statüsüne sahip.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, restorasyonu yapılan Razgrad kentindeki Makbul İbrâhim Paşa Camii’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

16. yüzyılın ilk yarısında Sadrazam Makbul İbrâhim Paşa tarafından yaptırılan caminin yanı sıra şehirdeki kiliseyi de ziyaret eden Borisov, bölgede yaşayan Hristiyan ve Müslümanlar arasında etnik hoşgörü olması için yeni kilise ve camiler inşa ettiklerini belirtti.

70 yıldır tamir görmemişti

Kültür mirası olan Makbul İbrâhim Paşa Camii’nin 70 yıldır tamir görmediğini kaydeden Borisov, 1990 öncesi yaşanan Türklerin isimlerini değiştirme sürecini hatırladıklarını ifade ederek, milliyetçi partilerin kurdukları koalisyonların da bunu hatırlaması gerektiğini söyledi.

Makbul İbrâhim Paşa Camii’nin restorasyonu için 2019 yılında 712 bin 450 leva ayıran hükümet, caminin toplam restorasyon maliyetinin 2 milyon 374 bin 836 levaya çıkacağını açıkladı. İbadete kapalı olan Makbul İbrâhim Paşa Camii taşınmaz kültürel anıt statüsüne sahip.

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