Buna da mı kör kalacaksınız

İsrail ordusuna ait savaş uçakları tarafından Cumartesi günü sabah namazı sırasında Gazze şehir merkezindeki el-Tabiin okuluna 3 ton bombayla düzenlenen saldırıya maruz kalan Filistinlilerin cesetleri paramparça oldu. Görgü tanıkları, saldırının ardından ölenlerin birçoğunun kömürleştiğini belirtirken, toplanan ceset parçalarının poşetlere konulduğu ve 70 kilo parça toplandığı bilgisini verdi. Yaşananlar, Filistinlilerin maruz kaldığı şiddet ve vahşetin ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi. Bölgede görev yapan gazeteciler, sağlık ve sivil savunma ekipleri ise yaşanan felaketi kelimelerle aktarmakta güçlük çekti. Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Örgütü, saldırıda ölenlerin sayısının 100'ü aştığını bildirmişti.
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