Buna da mı kör kalacaksınız

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Batı Şeria'da yer alan Cenin Mülteci Kampı'nın boşaltılması ve kampta Gazze Şeridi'nde olduğu gibi hareket edilmesi gerektiğini savundu. Mülteci kamplarını 'şer merkezi' olarak niteleyen soykırımcı Katz, 'kampların Filistin'in değil İran'ın kontrolü altında olduğunu' iddia etti.