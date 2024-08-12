|
Dünya

Buna da mı kör kalacaksınız

Cumartesi günü sabah namazında sivillerin sığındığı okula 3 ton bombayla düzenlenen saldırı sonucu Filistinlilerin cesetleri paramparça oldu. Birçoğunun kömürleştiği ceset parçaları poşetlerle toplandı. Gruplara ayrılan poşetler 70 kiloya ulaşınca bir insan cesedi sayılarak defnedildi.

04:00 - 12/08/2024 الإثنين
Güncelleme: 02:43 - 12/08/2024 الإثنين
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları tarafından Cumartesi günü sabah namazı sırasında Gazze şehir merkezindeki el-Tabiin okuluna 3 ton bombayla düzenlenen saldırıya maruz kalan Filistinlilerin cesetleri paramparça oldu. Görgü tanıkları, saldırının ardından ölenlerin birçoğunun kömürleştiğini belirtirken, toplanan ceset parçalarının poşetlere konulduğu ve 70 kilo parça toplandığı bilgisini verdi. Yaşananlar, Filistinlilerin maruz kaldığı şiddet ve vahşetin ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi. Bölgede görev yapan gazeteciler, sağlık ve sivil savunma ekipleri ise yaşanan felaketi kelimelerle aktarmakta güçlük çekti. Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Örgütü, saldırıda ölenlerin sayısının 100'ü aştığını bildirmişti.



#Soykırım
#İsrail
#Gazze
#Filistin
٪d ساعات قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hangisinin bilinen petrol rezervi diğer üçünün bilinen petrol rezervinin toplamının yaklaşık iki katıdır?