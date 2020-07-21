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Bunu da yaptılar: İsrail askerleri Batı Şeria’da karantina merkezini yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kurulan bir karantina merkezini yıktı.

Haber Merkezi AA
İsrail askerleri yıkıma başladı.
İsrail askerleri yıkıma başladı.

Kovid-19 test ve geçici karantina merkezi olarak kullanılmak üzere Batı Şeria’nın güneyindeki El-Halil kentinin girişine kurulan 700 metrekarelik tek katlı yapı, İsrail askerlerince ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

Merkezin kurulduğu araziyi Filistin makamlarına hibe eden Filistinli Raid Misvedde, “Salgının hızla yayıldığı bir dönemde 3 ay önce yapımına başlanan ve açılışı yapılması planlanan bu merkez işgal devletinin pek hoşuna gitmedi sanırım.” dedi.

Misvedde, İsrail’in Kovid-19’la mücadele gibi bir derdinin olmadığını, ancak Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürmeye devam ettiğini vurguladı.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Karavet Beni Hassan beldesinde Filistinlilere ait yapım aşamasındaki bir evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığı belirtildi.

İsrail her yıl onlarca Filistinliyi evsiz bırakıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait bazı ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

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