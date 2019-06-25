Burak Derneği bu Ramazan'da da Kudüslü Müslümanlara elini uzattı

Bilindiği gibi Peygamberimiz (s.a.v) Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerifinde Mescid-i Aksa'ya gidilip orada namaz kılınmasını, eğer gidilemeyecekse kandillerinde yakılmak üzere oraya yağ gönderilmesini tavsiye etmiştir. Bu tavsiyeyi çalışmalarının merkezine yerleştiren Burak Derneği Kudüs’te, Mescid-i Aksa'da 23067 kişiye iftar, 3557 kişiye sahur organizasyonu gerçekleştirdi. Eski Kudüs şehrinde yaşayan ihtiyaç sahibi 1185 aileye gıda kumanyası dağıttı. 500 çocuğu bayramlık kıyafetiyle buluşturan dernek, kendisine ulaşan fitre ve zekatları ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

Kudüs’ü ümmetin kutsalı olarak gören Burak Derneği, Ramazan ayında Türkiye’de de çalışmalarını arttırdı. Mukabelelere ve ilim halkalarına giderek Kudüs sunumlarıyla insanımızın kalbine Kudüs sevdasını yerleştirdi. Gençlerin ümmet şuurunu yaşaması için farklı illerde “Ümmet İftarı” ismiyle mütevazı sofralar kurdu. İftar öncesi gençleri bir araya getirerek onların Kudüs’ü dertlenmelerine vesile oldu.

Burak Derneği Türk halkıyla Kudüs halkı arasındaki sevgi, muhabbet ve dayanışmaya önem vermekte, Kudüs'e gidilmesini ve bölge halkının Siyonistlere karşı verdiği mücadelede onlara moral desteği sağlanmasını teşvik etmektedir. Hz. Peygamber'in (s.a.v) Kudüs'e Burak adlı binitiyle gitmesinden esinlenen dernek kendisine "Burak" misyonunu yükleyerek Kudüs'e ulaşmada Türk Halkının Burak'ı olmayı hedeflediklerini ifade etmektedir.