Bütün dünyayı dehşete düşüren Wayfair skandalı nedir?

İnternetten verilen sıra dışı ilanlar, kayıp çocuklar ve binlerce dolarlık sahte ürünler.. Mobilya ve ev eşyaları satan e-ticaret şirketi Wayfair, tüm dünyayı dehşete düşüren bir suçlama ile gündeme geldi.

ABD'de yayılan iddialar kısa süre sonra bütün dünyada geniş yankı buldu.

WAYFAİR NEDEN GÜNDEMDE?

Kayıp çocukların isimlerinin internet üzerinden verilen yüksek fiyatlı ilanlar ile şifrelendiğini öne sürüldü. İddiaya göre, Wayfair kayıp çocukların ticaretini yapıyordu.

YAŞANANLAR LİSTEME HATASINDAN MI İBARET?

Çok basit bir ürünün 10 bin dolar fiyatla satıldığı ilanlarla ilgili ortaya konan bazı şifrelemeler, 'olayın sadece basit bir listeleme' hatası olmadığını ortaya koyuyor.

DÜNYA Sosyal medya Wayfair iddiaları ile çalkalanıyor: Kayıp çocuklar yüksek fiyatlı eşyalar üzerinden mi satılıyor?

WAYFAİR SKANDAL İDDİALAR İÇİN NE DİYOR?

Wayfair bu iddiaları tamamen reddetti. Firma, fiyatların makul olduğunu ve endüstriyel ürünler sattığını söyledi. Bu gelişmelerin ardından Wayfair, ürünleri web sitesinden kaldırdı ve isimlendirme konusunda bir sorun olduğunu bu yüzden de ürünlerin kaldırıldığını açıkladı.

12 bin dolara satılan bir üründe, kayıp çocuğun ismi var.

WAYFAİR NEDİR?

Wayfair Inc. mobilya ve ev eşyaları satan bir Amerikan e-ticaret şirketidir. Eskiden CSN Mağazaları olarak bilinen şirket 2002 yılında kuruldu. Dijital platformları 11.000'den fazla global tedarikçiden 14 milyon ürün sunuyor. Çevrimiçi şirketin merkezi Boston, Massachusetts'te bulunmaktadır. Wayfair'in Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Kanada , Almanya , İrlanda ve Birleşik Krallık'ta ofisleri ve depoları bulunmaktadır.

Wayfair beş markalı perakende web sitesi işletmektedir: ana Wayfair sitesi, Joss & Main, AllModern, Birch Lane ve Perigold.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER NASIL OLDU?

Sosyal medya kullanıcıları ise konuyla ilgili kararlı Reddit’te bir kullanıcı”Peki, kızlardan sonra adlandırılan bu ürünlerin SKU #’ına bakarsanız, görüntünün sansürsüz bir arama motorunda ( yandex gibi) bikinili çocukların resimlerini gösterir. Bu ne? ” sorularını sordu.