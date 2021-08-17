Bütün kanıtları gizlemişler: ABD'li yetkililer Afganistan'daki savaşla ilgili 18 yıl boyunca yalan söylemiş

ABD'li yetkililer Afganistan'daki durumla ilgili 18 yıl boyunca yalan söylemiş. Washington Post gazetesinin ele geçirdiği gizli hükümet belgelerinde ABD'li yetkililerin yıllarca süren savaş hakkında gerçeği yansıtmadıkları ortaya çıkardı.
YANLIŞ BİLGİ YAYMIŞLAR
Yetkililerin yıllar boyunca yanlış açıklamalar yaptıkları ve savaşın kazanılamaz hale geldiğine dair açık kanıtları gizledikleri ortaya çıktı.
BELGELER ORTAYA ÇIKTI
Ele geçirilen belgeler, ABD tarihindeki en uzun operasyonun temel başarısızlıklarını inceleyen federal bir proje tarafından oluşturuldu. Bunlar arasında generaller ve diplomatlardan yardım görevlilerine ve Afgan yetkililere kadar savaşta doğrudan rol oynayan insanlarla yapılan daha önce yayınlanmamış röportajlar yer alıyor.
ELEŞTİRİ VE İTİRAFLARLA DOLU...
Washington Post gazetesinin hükümete karşı açtığı ve Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında kazandığı dava sonrasında ortaya çıkan belgelerde ABD hükümetinin Afganistan'daki misyonlarına karşı yüzlerce eleştiri yer alıyor. Bu röportajların genel olarak şikayet, kızgınlık ve itiraflarla dolu olduğu belirtiliyor.
HİÇBİR LİDER VAATLARİNİ YERİNE GETİREMEDİ
Röportajlar, savaşın bugüne kadar devam eden temel başarısızlıklarını ortaya koyuyor. Üç başkanın - George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump - ve onların askeri komutanlarının Afganistan'da galip gelme vaatlerini nasıl yerine getiremediklerinin altını çiziyorlar.
ÖLÜMCÜL DERECEDE KUSURLU
ABD'li yetkililer röportajlarda, savaş stratejilerinin ölümcül derecede kusurlu olduğunu söylüyor.
2001'den bu yana, 775 binden fazla ABD askeri Afganistan'a konuşlandırıldı. Savunma Bakanlığı rakamlarına göre, bunlardan 2 bin 300'ü orada öldü ve 20 bin 589'u yaralandı.