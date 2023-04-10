Çad Almanya'nın Encemine Büyükelçisi'ni sınır dışı etti.

gerekçe gösterilerek 48 saat içinde Çad’ı terk etmesi istenen Alman Büyükelçi Kricke’nin 8 Nisan akşamı Air France ile ülkeden ayrıldığını bildirdi.

gerekçe gösterilerek 48 saat içinde Çad’ı terk etmesi istenen Alman Büyükelçi Kricke’nin 8 Nisan akşamı Air France ile ülkeden ayrıldığını bildirdi.

Hükümet Sözcüsü Aziz Muhammed Salih de AFP’ye yaptığı açıklamada, Kricke’nin sınır dışı edildiği haberini doğruladı.

2021’den bu yana görevini sürdüren Alman Büyükelçi Jan-Christian Gordon Kricke, daha önce Nijer, Angola ve Filipinler'de diplomat olarak görev yapmış, Sahel'de Almanya'nın özel temsilciliğini yürütmüştü.