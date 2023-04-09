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Dünya

Almanya'da Türk düğününde karbonmonoksit zehirlenmesi: 54 kişi hastaneye kaldırıldı

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Türk düğününde 54 kişinin karbonmonoksitten zehirlendiği bildirildi. Olaya 75 kişilik itfaiye ve sağlık ekibinin müdahale ettiği, salonun temiz havayla arındırıldığı kaydedildi.

16:01 . 9/04/2023 Pazar
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Düsseldorf İtfaiyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 200 davetlinin katıldığı düğünde salondaki ısıtıcı ile jeneratörden sızan karbonmonoksit nedeniyle 54 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.


Hastaneye kaldırılan kişilerin kısa süreli tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.

Olaya 75 kişilik itfaiye ve sağlık ekibinin müdahale ettiği, salonun temiz havayla arındırıldığı kaydedildi.



#Almanya
#Düsseldorf
#Türk düğünü
#karbonmonoksit zehirlenmesi
44 dakika önce
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