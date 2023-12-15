Çadırda hayat zorlaşıyor

Gazze'de yerlerinden edilen, çoğu, çocuk, kadın ve yaşlı 2 milyon kişinin yarısının Mısır sınırındaki Refah bölgesine sıkıştığı açıklandı. BM tarafından yapılan açıklamada, “büyük kalabalıkların, yardım dağıtım bölgesinde saatlerce sıra oluşturdukları ve güvenlik, sağlık, sığınma, su ve yiyecek arayışında oldukları” açıklandı. Refah bölgesine sınırlı sayıda yardım girerken, kuzey bölgelerine yardım akışı tamamen durdu. Refah’ta bir yardım dağıtım bölgesinde ellerindeki tencerelerle yiyecek sırası bekleyen çocuklar fotoğraf karesine yansıdı.

Birleşmiş Milletler’in Filistinli mültecilere yardım kurumu (UNRWA), Gazze’deki sağanak yağışların sivillerin halihazırdaki kötü olan yaşam şartlarını daha da ağırlaştırdığını açıkladı. UNRWA, İsrail saldırıları altında yaşamlarını barınaklarda ve çadırlarda sürdürmek zorunda kalan Gazzelilerin meydana gelen şiddetli yağışlarla birlikte daha da zorlaştığını belirterek su basan çadırlardan görüntü paylaştı. Açıklamada “Hava koşullarındaki değişiklik insani ihtiyaçları hızla artırıyor. Gazze'deki insanlar 2 ay önce evlerini sadece sırtlarındaki kıyafetlerle terk etmişti; şimdi dışarıda aşırı kalabalık, sular altında kalan barınaklarda uyuyorlar ve hastalık yayma riskiyle karşı karşıyalar. Durum giderek umutsuzlaşıyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan Filistin Kızılayı (PRCS) ise bugün Han Yunus bölgesinde bombardımanın ağır bir şekilde devam ettiğini belirterek “Topçu bombardımanı, PRCS genel merkezi ve Al-Amal Hastanesi'ne bir kilometreden az uzaklıktaki Han Yunus'un merkezinde iki saatten fazla sürüyor. Ekiplerimiz çok sayıda ölü ve yaralıyla ilgileniyor” açıklamasını yaptı.