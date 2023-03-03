California eyaletinde kar fırtınası nedeniyle OHAL ilan edildi.

ABD Ukrayna'ya mühimmat ve cephane desteği içeren yeni askeri yardım paketi açıklayacak. Ukrayna'ya, halihazırda sahip oldukları HIMARS ve topçu sistemleri gibi sistemler için gerekli mühimmat ve cephane desteğini de içeren yeni bir yardım paketi açıklayacağını duyuran Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, yardımın detayına ilişkin bilgi vermedi.