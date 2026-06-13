Casus kaplumbağalar: İstihbarat savaşlarında yeni yöntem

Çin’in son dönemdeki askeri ve ekonomik yükselişinin ardından dünyanın yeniden çok kutuplu bir döneme gireceği tartışmaları zirveye çıkarken taraflar, birbirleri hakkında istihbarat toplamak için ilginç yollara başvuruyor. Çin yönetimi, yabancı istihbarat servislerinin deniz kaplumbağaları ve balıklara sensör yerleştirerek ülkenin kıyı bölgelerine ilişkin hassas veriler topladığını öne sürdü. Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın, dün sabah yaptığı açıklamada, bazı yabancı kuruluşların deniz kaplumbağaları ve balıklara sensörler yerleştirerek deniz ortamına ilişkin verileri topladığı ve bunları uydu aracılığıyla yurt dışına aktardığı iddia edildi. "Derin mavinin altında akıntılar yükseliyor" ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu faaliyetlerin ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.

Bakanlığın açıklamasında, bu hayvanların belirli bölgelerde yüzerek su sıcaklığı, tuzluluk oranı ve okyanus akıntıları gibi çevresel verileri toplayarak, uydu bağlantısıyla yurt dışına gönderdiği öne sürüldü. Çinli yetkililer, yabancı kuruluşların yalnızca deniz canlılarını değil, güneş enerjisiyle çalışan otonom dalga araçlarını, yüksek hassasiyetli sensörlerle donatılmış şamandıraları ve yük gemilerine yerleştirilen takip sistemlerini de kullandığını iddia etti. Açıklamada bu araçların limanlardaki hareketliliğin "su altı haritaları" oluşturmak için kullanıldığı belirtildi. Bakanlığa göre bu haritalar, Çin'in kıyı savunmasındaki olası zayıf noktaların belirlenmesine yardımcı olabilir ve ülkenin ulusal güvenliği açısından ciddi risk oluşturabilir.