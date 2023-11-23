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Dünya

Casus uydu krizi: NATO'dan Kuzey Kore'ye sert tepki

Kuzey Kore'nin Dünya'nın yörüngesine casus uydu fırlatmasına yeni bir tepki de NATO'dan geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatmasının yarattığı risklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

10:19 - 23/11/2023 Perşembe
IHA
Arşiv

Arşiv

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Kore'nin dün fırlattığı casus uyduya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin birçok BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal ederek balistik füze teknolojisini kullanarak askeri bir uydu fırlatmasını şiddetle kınıyorum" dedi.


Kuzey Kore'nin dün Dünya yörüngesine casus uydu göndermesi NATO tarafından kınandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı yazılı açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin birçok BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal ederek balistik füze teknolojisini kullanarak askeri bir uydu fırlatmasını şiddetle kınıyorum. Bu durum tansiyonu yükseltmekte ve bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır" dedi.


Kuzey Kore'nin pervasız davranışlarına son vermesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Nükleer ve balistik füze programlarından vazgeçmeli ve iyi niyetle diplomasi yürütmelidir. NATO bölgedeki ortaklarımız Kore Cumhuriyeti, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda ile dayanışma içindedir" dedi.


Başarılı oldu


Kuzey Kore, bu yıl 3'üncü kez yaptığı denemede Dünya yörüngesine casus uydusunu göndermeyi başarmıştı. Casus uydunun Sohae Uydu Fırlatma Tesisi'nden yerel saatle 22.42'de fırlatıldığı ve 22.54'te uydunun yörüngeye girdiğini bildirilmişti.


Kuzey Kore geçtiğimiz mayıs ve ağustos aylarında casus uydu fırlatma girişiminde 2 kez başarısız olmuştu. Son fırlatma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a eylül ayındaki Rusya ziyarete sırasında Kuzey Kore'ye uydu yapımında yardımcı olma sözü vermesinin ardından gerçekleşti.




#Kuzey Kore
#uydu
#NATO
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