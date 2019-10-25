Çavuşoğlu Bakü'de: Bir teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez

Hayat

Beykoz Deri ve Kundura Sanayi Osmanlı'dan genç Türkiye Cumhuriyeti’ne kalmış en önemli sanayi kuruluşlarından bir tanesi. Hatta Türkiye, ayakkabı sanayini Osmanlı’dan kalan bu kundura fabrikasından öğrenmiş denilebilir. Bu önemli mekan günümüzde sayısız dizi ve filmin çekilmesine ev sahipliği yapıyor.