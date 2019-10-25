Çavuşoğlu Bakü'de: Bir teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları şöyle;
Mazlum Kobani bir teröristtir. Hakkında kırmızı bülten olan bir teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez.
Maalesef terörle mücadelede içine düştüğümüz zaafiyetin bir göstergesidir.
ABD'ye ilettik "Temasta olduğunuz terörist hakkında Interpol'ün kırmızı bülteni var. Aranan bir teröristle görüşmeniz kabul edilemez" dedik.
Biz sadece ABD veya Rusya değil herkesle görüşmek istediğimizi söyledik.