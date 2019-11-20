Çavuşoğlu'nun Avrupa Parlamentosu başkanına tepkisi: AB'nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin sosyal medya hesabından Türkiye'yi hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.

AB kurumunda yapılan görüşmenin içeriğinin çarpıtılarak verilmesinden hicap duyduğunu ifade ederek, "Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB’nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir" dedi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB’nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir. Avrupa halklarını temsil eden birinin AB kurumunda yapılan görüşmenin içeriğini çarpıtarak vermesinden hicap duyuyorum. https://t.co/GhgXGUvDut — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 20 Kasım 2019

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Çavuşoğlu, bugün Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile görüşmüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Brüksel’e geldi. Çeşitli temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile bir araya geldi.

Öte yandan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında, Londra’da 3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Toplantısının son hazırlıklarının yapılması, uluslararası güvenlikle bağlantılı gelişmeler ve stratejik ortamın değerlendirilmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo.

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Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Brüksel’de temaslarını sürdürüyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir araya gelen Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Öte yandan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında, Londra’da 3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Toplantısının son hazırlıklarının yapılması, uluslararası güvenlikle bağlantılı gelişmeler ve stratejik ortamın değerlendirilmesi bekleniyor.