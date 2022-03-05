Çeçen Şeyh Mansur Taburu Kiev'de: 'Putin'den intikam almak için geldik'

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşmak Çeçenler tarafından kurulan Şeyh Mansur Taburu'nun komutanı Müslim Çeberlov Yeni Şafak'a konuştu.

Ukrayna'daki savaşı Çeçenistan'da yaşanan savaşın devamı olarak gördüklerini ifade eden Çeberlov, Kiev savunması için Ukrayna Devleti tarafından çağrıldıklarını ifade etti.

Rus ordusu ile birlikte hareket eden Ramazan Kadirov'u Çeçen olarak görmedikleri ifade eden Çeberlov, “Onlar da Rus ve bizim düşmanımız” dedi.

Çeberlov, "2014'te Kırım'ın ilhak edilmesiyle başlayan savaşa katılmak için Mariupol'e geldik. Burada Cahar Dudayev ve Şeyh Mansur taburunu kurduk. 2015'te barış görüşmelerinin başlamasıyla pasif duruma geçmiştik. Savaşan başlamasıyla çatışmalara dahil olduk" dedi.

"Amacımız Rusya'dan intikam almak"

Avrupa'daki Çeçenlerin, Polonya üzerinden gelerek tabura katıldığını söyleyen Çeberlov, "Amacımız Rusya'dan intikam almak. Ukrayna düşerse Rusya'nın yakın çevresindeki ülkeler egemenliklerini kaybedecekler. Çünkü 1994-95 yıllarında Cahar Dudayev bir kaç kere bu konuda uyarmıştı. Rusya'nın Çeçenistan'la kalmayacağını, Gürcistan, Kırım ve Ukrayna'nın da Rusya'nın işgale uğrayacağını söylemişti" ifadelerini kullandı.

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"Ukrayna karşılık verince Ruslar afalladı"

Çeberlov aşrıca şunları söyledi: "Rusya Ukrayna ordusunun 2014 yılındaki gibi hazırlıksız olduğunu, ordunun teslim olacağını düşünüyordu. Ukrayna büyük bir karşılık verince Ruslar afalladı. Birçok Rus askeri rehin düşüyor. Aynı şekilde askeri teçhizatlarını bırakıp kaçıyor. Savaşta SİHA'ların etkisi de çok büyük.”

FOTOĞRAF 13 Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 9. günde devam ediyor. Ukraynalı uçak üreticisi Antonov'un fabrika havaalanı olan Kiev Gostomel Havalimanı da çatışmalardan etkilendi. Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov AN-225 Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa kurban gitti. YANDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI<br><br>25-26 Şubat tarihinde yaşanan çatışmalar sırasında vurulan uçağın yandığı sırada çekilen görüntü ortaya çıkmıştı. ENKAZ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI<br><br>Rus ordusunun Hostomel Havalimanı'na saldırısında bulunduğu hangar isabet alan Antonov AN-225'in enkaz görüntüleri bu sabah ortaya çıktı.<br> İSTANBUL HAVALİMANINA DA GELMİŞTİ<br><br>Antonov AN-225, daha yük taşımacılığı kapsamında defalarca İstanbul Havalimanına gelmişti. Gerçekleştirdiği teknik inişin ardından uçak Kiev'e dönmüştü. Uçak havacılık meraklıları tarafından dikkatle takip ediliyordu. Azami 640 ton kalkış ağırlığı ve 250 ton yük taşıma kapasitesiyle \"En Büyük Kalkış Ağırlığı\" alanında dünyanın en büyük uçağıdır. İlk uçuşunu yaptığı yılda (1988) en yakın rakibi olan Lockheed C-5 Galaxy'den de %50 daha büyük idi. Antonov An-225, Guinnes Rekorlar Kitabı'na 240 alanda aday gösterilmiştir. Ukrayna'ya ait dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225'in son görüntüsü ortaya çıktı: Rus ordusunun vurduğu iddia edilmişti Rusya - Ukrayna savaşı 10. gününde bölgede çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusunun, Kiev Gostomel Havaalanında bulunan dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225 Mriya'nın Rusya tarafından vurulduğu görüntüleri paylaşılmasının ardından uçağın enkazından görüntüler ortaya çıktı.

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"Kadirov Rusya'nın en sadık askeri"

Putin'in desteklediği Kadirov'u Çeçen olarak görmediğini söyleyen Müslim Çeberlov, “Kadirov Rusya'nın en sadık askeri olduğunu dile getiriyor. Onu Rus olarak görüyoruz. Dolayısıyla onlar da bizim düşmanımız. Burada yaptığımız tüm operasyonları Ukrayna yönetimi ile istişare ile düzenliyoruz. Hiçbir şekilde Ukrayna'dan para filan almıyoruz” diye konuştu.

"Direniş devam ederse Kiev'i alamazlar"

Bölgedeki son askeri hareketliliği de aktan Çeberlov, başkent Kiev'in Rus askerleri tarafından çembere alındığı haberlerinin doğru olmadığını söyledi. Büyük çatışmaların devam ettiğine dikkat çeken Çeberlov, “Kiev'in çembere alındığına yönelik haberler kesinlikle yalan. Ruslar sadece Belarus tarafından gelen yola asker yığıyor. Şu anda en büyük çatışmalar orada devam ediyor. Diğer yollar açık. Ukrayna yönetimi direnmeye devam ederse Rusya'nın Kiev'i alması mümkün değil. Eğer Ukraynalılar burayı bırakıp çıkarsa Ruslar o zaman Kiev'i alabilir” diye konuştu.

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