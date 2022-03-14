Dünya Kadirov Ukraynada olduğunu açıkladı Kieve girmek için bekliyoruz
AVRUPA

Kadirov Ukrayna'da olduğunu açıkladı: Kiev’e girmek için bekliyoruz

Ukrayna’ya karşı Rusya’nın yanında duran Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile alay ederek Ukrayna topraklarında bulunduğunu belirtti. Kadirov, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e girmek için beklediklerini duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, Ukrayna topraklarında olduğunu açıkladı
Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, Ukrayna topraklarında olduğunu açıkladı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ilk gününden beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e desteğini ifade eden Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Rus birlikleriyle Ukrayna’ya saldırmak için binlerce Çeçenistan askerini Ukrayna’ya gönderdi.

Ukrayna istihbaratının geçtiğimiz günlerde Kadirov’un Ukrayna’da olabileceğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Kadirov, Ukrayna topraklarında bulunduğunu duyurdu.

SBU İLE ALAY ETTİ

Çeçenistan askerleri ile toplantı yaptığı anlara dair görüntüleri de paylaşan Kadirov açıklamasında, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile de alay etti.

Kadirov, "Zekanız bozuk. Görüntüde Gostomel’deyiz. Geçen gün siz Kiev Nazilerinden yaklaşık 20 km uzaktaydık ve şu anda daha da yakınlaştık ve tahmin edin ne kadar yakınlaştık? SBU istihbarat servisiniz nasıl çalışacağını hiç bilmiyor. Görünüşe göre yabancı eğitmenler ve askeri danışmanlar size modası geçmiş bir yöntemle öğretmişler" ifadelerini kaydetti.

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Açıklamasının devamında Kiev yönetimini de tehdit eden Kadirov, "Bir an için rahatlayabilirsiniz, çünkü bizi aramanıza gerek yok. Sizi kendimiz bulacağız. Ama fazla zamanınız yok. Defalarca önerdiğim gibi, vazgeçip yanımızda dursanız iyi olur, yoksa sonunuz gelecek. Teklif hala geçerli. Ama uzun sürmez" dedi.

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