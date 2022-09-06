Çeçenistan lideri Kadirov istifa etmeyeceğini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Telegram kanalından "Sanırım uzun bir tatili hak ettim. Kovulmadan önce bırakma zamanım geldi" mesajını paylaşan ve "Kadirov görevini bırakıyor" haberlerinin yapılmasına sebep olan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Telegram hesabından yeni videoda; görevine devam edeceğini söyledi.

DÜNYA Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor

Ukrayna savaşında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açık destek veren ve savaşçılarını cepheye yollayan Kadirov, yaptığı yeni açıklamada, "Öylece bırakıp gitmeye hakkım olmadığını düşünüyorum. Zira halkım bana bölgenin liderliğini verdi. Ve bana duyulan güveni haklı çıkarmak benim kutsal görevim. Sadece halkıma ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sorarak ayrılabilirim. Görevimden ayrılmayla ilgili konuşmaları geleceğe bırakıyorum. Şimdi yıllık iznimi bile kullanmayacağım" ifadelerini kullandı.

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Haber7'nin aktardığına göre, Kadirov'un açıklamaları, "Putin izin vermediği için istifa etmedi" şeklinde yorumlandı.

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