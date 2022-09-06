Dünya Çeçenistan lideri Kadirov istifa etmeyeceğini açıkladı
AVRUPA

Çeçenistan lideri Kadirov istifa etmeyeceğini açıkladı

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Özerk Yönetimi Başkanı Ramazan Kadirov, görevinden istifa etmeyeceğini söyleyerek "Sadece halkıma ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sorarak ayrılabilirim" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Çeçenistan lideri Kadirov istifa etmeyeceğini açıkladı
Çeçen lider Kadirov

Geçtiğimiz günlerde Telegram kanalından "Sanırım uzun bir tatili hak ettim. Kovulmadan önce bırakma zamanım geldi" mesajını paylaşan ve "Kadirov görevini bırakıyor" haberlerinin yapılmasına sebep olan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Telegram hesabından yeni videoda; görevine devam edeceğini söyledi.

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor
DÜNYA
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor

Ukrayna savaşında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açık destek veren ve savaşçılarını cepheye yollayan Kadirov, yaptığı yeni açıklamada, "Öylece bırakıp gitmeye hakkım olmadığını düşünüyorum. Zira halkım bana bölgenin liderliğini verdi. Ve bana duyulan güveni haklı çıkarmak benim kutsal görevim. Sadece halkıma ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sorarak ayrılabilirim. Görevimden ayrılmayla ilgili konuşmaları geleceğe bırakıyorum. Şimdi yıllık iznimi bile kullanmayacağım" ifadelerini kullandı.

Haber7'nin aktardığına göre, Kadirov'un açıklamaları, "Putin izin vermediği için istifa etmedi" şeklinde yorumlandı.

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