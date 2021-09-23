Dünya Çekya Başbakanı Babişten göçe karşı kesin çözüm önerisi Bulgaristan-Türkiye sınırına tel örgü çekelim
AVRUPA

Çekya Başbakanı Babiş'ten göçe karşı 'kesin çözüm' önerisi: Bulgaristan-Türkiye sınırına tel örgü çekelim

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Avrupa Birliği'nin sınır güvenliği ve sığınmacı politikalarını hedef alarak, yasa dışı göçün kesin çözümü olarak Bulgaristan-Türkiye sınırına tel örgü çekilmesi önerisinde bulundu.

Haber Merkezi İHA
Çekya Başbakanı Babişten göçe karşı kesin çözüm önerisi: Bulgaristan-Türkiye sınırına tel örgü çekelim
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın daveti üzerine Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen 4. Nüfus Zirvesi’ne katılan Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Orban ile Macaristan-Sırbistan sınırında Roszke Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

"MACARİSTAN SINIRA TEL ÖRGÜ ÇEKTİĞİ İÇİN BAŞARILI"

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır güvenliği ve sığınmacı politikalarını sert bir dille eleştiren Babiş, "Macaristan geçen sene 22 bin 882 yasa dışı göçmeni durdurdu, bu yıl ise 76 bin 176. Daha da önemlisi 2020 yılında 281, bu sene ise 752 kaçakçı yakalandı. Bunlar bir mülteciyi Avrupa’ya sokmak için 3 bin 500 Euro talep ediyorlar. Bu sınıra tel örgü çeken Macaristan’ın başarısıdır" dedi.

"BULGARİSTAN-TÜRKİYE SINIRINA TEL ÖRGÜ ÇEKELİM"

Babiş, "Avrupa’nın bir an önce Schengen alanını net bir şekilde tanımlamalıdır. Bunu Avrupa Konseyi’nde defalarca dile getirdim. Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan ve Sırbistan Schengen bölgesine katılmak için neden bu kadar bekletiliyor? Aslında çözüm basit, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınıra yüksek güvenlikli tel örgü çekilmesi ve Avrupa kıtasının denizden korunmasıdır" ifadelerini kullandı.

"YASA DIŞI GÖÇMENLERİ ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ"

Başbakan Babiş, Çekya’nın yasa dışı göç ile mücadele konusunda Macaristan’a destek vereceğini ve Çekya’ya döndüğünde bakanları ile yapacağı toplantıda Macaristan-Sırbistan sınırına Çek askerini ya da polisini gönderme konusunu tartışacağını belirtti.

Babiş, Çekya’nın yasa dışı göçü önleme konusunda her zaman yardım edeceğini ama yasa dışı göç ile gelen kimseyi sınırlarından içeri kabul etmeyeceğini vurguladı.

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