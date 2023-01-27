Cenin'de katliam: İşgalciler 10 Filistinliyi şehit etti

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında 9, Doğu Kudüs’ün Ram bölgesinde 1 Filistinli şehit edildi. İşgalci gücün Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, bölgedeki Filistinli silahlı gruplarla askerler arasında çatışma çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, olaylarda biri yaşlı kadın toplam 9 Filistinlinin şehit edildiği belirtildi. Cenin’de şehit edilen 9 Filistinli binlerce kişinin katılımıyla dün toprağa verildi. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yılbaşından bu yana biri kadın 5’i çocuk toplam 29 Filistinliyi şehit etti. İsrail askerlerinin, yaralıların çıkartılması için ambulansların bölgeye girişine izin vermediği ayrıca Cenin Devlet Hastanesi’ne kasıtlı olarak göz yaşartıcı gaz attığı açıklandı.