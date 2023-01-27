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Dünya

Cenin'de katliam: İşgalciler 10 Filistinliyi şehit etti

İsrail güçleri, Batı Şeria’daki Cenin Mülteci Kampı’na baskın düzenledi. Gerçek mermi kullanılan baskında biri yaşlı kadın 9 Filistinli şehit oldu. Doğu Kudüs'te de 1 Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateşle hayatını kaybetti. İşgalcilerin yılbaşından bu yana şehit ettiği Filistinli sayısı 30'a ulaştı.

03:45 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında 9, Doğu Kudüs’ün Ram bölgesinde 1 Filistinli şehit edildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında 9, Doğu Kudüs’ün Ram bölgesinde 1 Filistinli şehit edildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında 9, Doğu Kudüs’ün Ram bölgesinde 1 Filistinli şehit edildi. İşgalci gücün Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, bölgedeki Filistinli silahlı gruplarla askerler arasında çatışma çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, olaylarda biri yaşlı kadın toplam 9 Filistinlinin şehit edildiği belirtildi. Cenin’de şehit edilen 9 Filistinli binlerce kişinin katılımıyla dün toprağa verildi. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yılbaşından bu yana biri kadın 5’i çocuk toplam 29 Filistinliyi şehit etti. İsrail askerlerinin, yaralıların çıkartılması için ambulansların bölgeye girişine izin vermediği ayrıca Cenin Devlet Hastanesi’ne kasıtlı olarak göz yaşartıcı gaz attığı açıklandı.

İsrail güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet, ordu ve diğer güvenlik birimlerinin Cenin’de Filistinli direniş grubu İslami Cihad Hareketi’ne bağlı bir hücre evine baskın düzenlediği savunuldu. Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah ve Nablus kentlerinde, hayatını kaybeden Filistinliler için genel grev çağrısı yapıldı. BM’nin açıkladığı verilere göre, 2005’te bölgede tutulmaya başlanan kayıtlardan sonra 2022, Batı Şeria’da en kanlı yıl olarak kayıtlara geçmişti.


#Filistin
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#İsrail
#Cenin
1 saat önce
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Cenin'de katliam: İşgalciler 10 Filistinliyi şehit etti
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