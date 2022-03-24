Çernihiv Belediye Başkanı Atroshenko: Hayatını kaybedenlerin sayısını netleştiremiyoruz

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Belarus sınırına yakın mesafede bulunan Ukrayna’nın Çernihiv şehrindeki son durum, Belediye Başkanı Vladyslav Atroshenko ve bir milletvekili tarafından görüntülendi.

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Belediye Başkanı Atroshenko, bir milletvekili ile yanan araçların ve yıkılan binaların arasında arabasıyla dolaşarak şehrin son durumuna ilişkin bilgileri aktardı.

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Atroshenko, "Bu bölgenin nasıl olduğunu görüyorsunuz. Burada tam isabet almış bir traktör yanıyor. Savaş bölgesinde bulunuyoruz. Buradan ileriye gitmek doğru değil. Orada Rus kontrol merkezi bulunuyor. Bu beyaz evlerin arkasında mezarlık var. Geçici olarak oraya değil başka yerlere insanları gömüyoruz. Hayatını kaybeden bazı insanları morgda tutmak zorunda kalıyoruz. Hayatını kaybedenlerin sayısını netleştiremiyoruz. Gördüğünüz küçük alan tamamen yok edilmiş. Burada gördükleriniz sadece iki hafta içinde oldu" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 12 150 BİN KİŞİ KENTTE MAHSUR KALDI<br>Rus güçleri, kuşatma altındaki Ukrayna şehri Çenihiv'in halkını rehin almakla suçlanıyor. Kentteki yaklaşık 150 bin kişi, Rusya'nın Desna Nehri üzerindeki bir karayolu köprüsünü bombalayarak onları 160 km güneydeki başkent Kiev'den ayırmasının ardından kuzey kentinde mahsur kaldı. Bununla birlikte, her gün onlarca kişinin hayatını kaybettiği yoğun çatışmaların odak noktası olan Çernihiv’de şehrin kaosa sürüklenmesiyle dükkanlarda ve evlerde sıklıkla yağmalama olayları gerçekleşiyor.<br><br> İÇME SUYU TÜKENMEK ÜZERE<br>Ayrıca yetkililer, 100 bin kişinin kaçmak için mücadele ettiği ülkenin güneydoğusundaki ağır hasar alan Mariupol limanındakine benzer bir insani felaketin habercisi olarak, içilebilir suyun tükenmekte olduğunu açıkladı. Çernihiv’deki yetkililer, sivillere yönelik bir uyarıda, “İçme suyu için tank sayısı sınırlıdır. Bundan dolayı şehrin nüfusunu korumak için içme suyu dağıtımına kısıtlamalar getiriliyor. Kişi başı 10 litre su verilecek” açıklamasını yaptı. \"ÇERNİHİV REHİN ALINDI\"<br>Diğer taraftan, Ukrayna'nın insan hakları ombudsmanı Lyudmila Denisova, Ukrayna hükümetinin Kremlin'in Kiev ile mevcut barış müzakerelerinde sivilleri hedef alarak taleplerini kabul etmeye zorlamaya çalışmasından ötürü nüfusun rehin alındığını öne sürdü. Denisova şunları söyledi:<br><br> “Bugün Çernihiv başkentten tamamen ayrılmış durumda. İşgalciler, şehre insani yardım ulaştırdığımız ve sivilleri tahliye ettiğimiz Desna Nehri üzerindeki köprüyü bombaladı. Şehrin elektriği, suyu, ısısı ve doğalgazı yok denecek kadar az, altyapı harap oldu. Yerel sakinlere göre, işgalciler Rusya'nın Kursk bölgesindeki Lgov'a 'tahliye' için sivillerin listelerini derliyorlar.” Çernihiv Belediye Başkanı Vladyslav Atroshenko ise Rusya'nın şehirdeki hastanelere ateş açmayı hedeflediğini söyledi.<br><br> Atroshenko, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hastane de bir askeri altyapı tesisi midir? Çernihiv'de düşmanlıklar yürütürken Rusya tarafından hangi yöntemlerin kullanıldığını anlamak önemlidir. Taktikleri, sivilleri ve altyapı tesislerini kasıtlı olarak yok etmektir. Askeri altyapı tesislerine hedeflenen ateşle bu durumun hiçbir ilgisi yok” dedi.<br><br> GÜNDE YAKLAŞIK 40 KİŞİ GÖMÜLÜYOR<br>Diğer taraftan Atroshenko, Ukraynalı haber sitesi Censor.net'e, Rusya'nın ayrım gözetmeyen bombardımanı sonucunda Çernihiv'de günde ortalama olarak 40 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek şunları söyledi:<br><br>“Şehirde her birinde yaklaşık 200 yaralı bulunan iki üs hastanemiz var. Günde yaklaşık 40 kişiyi gömüyoruz. Savaştan önce günde ortalama sekiz kişiyi gömerdik. Tahminlerime göre, yerel sakinlerin yaklaşık yüzde 50'si şehri terk etti. Yüzde 50'si de kalıyor ama kalanların arasında ne yazık ki pek çok kişi kendi başının çaresine bakamıyor.” EKMEK KURUĞUNA GİREN İNSANLAR HAVAYA UÇUYOR<br>Öte yandan, Ukrayna sınırına yakın Polonya'nın Przemysl kentine gelen Çernihiv'den gelen mülteciler, okulların yıkıldığından ve ekmek için kuyruğa giren insanların bombalarla havaya uçtuğundan bahsetti. Oğlu, Ukrayna ordusuna katıldığı için kentten ayrtılmak istemediğini söyleyen 39 yaşındaki Kateryna Mytkevich şunları kaydetti: “Şehir merkezinde iki okul havaya uçtu; orada küçük çocuklar vardı. Bu çok zor. Neden böyle bir kötülüğe maruz kaldığımızı anlamıyorum.<br><br> Her şey mahvolduğu için kaçmak zorunda kaldım. Şehirde gaz, elektrik, su yoktu. Çocuklarımız ölüyor. Oğlum Çernihiv'de savaşta. Kızımla birlikteyim. Artık gidecek hiçbir yerimiz yok, bütün mahallemiz yıkıldı. Her şey tamamen yok edildi.”<br><br> Ekmek kuyruğuna giren insanlar havaya uçuyor: İçme suyunun kalmadığı Ukrayna'nın Çernihiv kentinde neler oluyor? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 29. gününde devam ederken, Ukrayna'nın dört bir yanındaki kentlerde altyapı tahrip olmaya ve siviller hayatını kaybetmeye devam ediyor. Bu kentlerden biri olan kuzeydeki Çernihiv kentinde ise yaklaşık 150 bin kişinin Rus güçleri tarafından adeta rehin alındığı açıklandı. Köprülerinin bombalanmasıyla diğer şehirlerle bağlantısını kaybeden Çernihiv'de içme suyunun tükenmek üzere olduğu ve insani yardımların ulaşmadığı duyuruldu. İşte, ekmek kuyruğundayken insanların üzerine bombalar yağan Çernihiv'de yaşananlar...

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