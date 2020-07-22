Cesette ağır işkence izlerine rastlandı: Terör örgütü YPG/PKK, fidye için alıkoyduğu genci işkenceyle öldürdü

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Rakka ilinde fidye için alıkoyduğu bir genci işkenceyle öldürdü.
- Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü, Şelleş'i önce bir haftalığına Tabka'da, daha sonra da Deyrizor'da işgalindeki Kisre Cezaevi'nde tuttu.
YPG/PKK'lı teröristler, Şelleş'in ölümüne dair hiçbir neden belirtmeden cesedi önceki gün ailesine teslim etti.
Cesette ağır işkence izlerine rastlandı.
Geçimini boyacılıkla sağlayan Şelleş'in, ailesiyle yaklaşık 2 yıl önce Deyrizor'daki çatışmalardan kaçarak Tabka'ya yerleştiği öğrenildi.
YPG/PKK'nın "alıkoyma" sicili kabarık
Suriye'de işgal ettiği alanlarda bir yandan gençleri alıkoyarak zorla silah altına alan terör örgütü YPG/PKK, bir yandan da yükselen karşıt sesleri bastırmak veya fidye almak için asılsız ithamlara başvurarak sivilleri alıkoyuyor.
- Terör örgütü, geçen hafta bu kapsamda ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde karşıt seslerin yükseldiği bazı yerleşimlere baskınlar yaparak "terörle mücadele" bahanesiyle onlarca sivili alıkoymuştu.
YPG/PKK, Temmuz'un ilk haftasında ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde 400 genci alıkoyarak zorla silah altına almıştı.
Son 2 aydır çocukları da kaçırmaya yoğunlaşan terör örgütü, bu ay ikisi kız en az dört çocuğu ailesinden koparmıştı.