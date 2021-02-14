Dünya Cezayir Cumhurbaşkanı erken seçim için yakında parlamentoyu feshedebilir
ORTADOĞU

Cezayir Cumhurbaşkanı erken seçim için yakında parlamentoyu feshedebilir

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un yeni dönemin anahtarı olarak kabul ettiği anayasa referandumunun Kasım 2020'de kabul edilmesinin ardından önümüzdeki günlerde seçimlere hazırlık olarak parlamentoyu feshedebileceği belirtildi. Mustakbel Cephesi Başkanı Biliyd Cezayir'in Eş-Şuruk News kanalına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un erken parlamento seçimlerine hazırlık olarak "önümüzdeki günlerde meclisi feshetme kararı vereceğini" dile getirdi.

Haber Merkezi AA
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun dün, Ulusal Bina Hareketi Başkanı Abdulkadir bin Karine, Mustakbel Cephesi Başkanı Abdulaziz Biliyd ve Yeni Nesil Partisi Başkanı Sufyan Cilali ile bir araya gelmişti. Ancak, kabul sırasında hangi konuların görüşüldüğüne dair bilgi verilmemişti.

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  • Bin Karine, Cumhurbaşkanı ile görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Tebbun'a "gelecek günlerde erken seçim ve parlamentonun birinci kanadı millet meclisini feshetme kararı alması" çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Meclisi feshetme kararı verecek

Mustakbel Cephesi Başkanı Biliyd ise görüşmeyle ilgili bugün Cezayir'in Eş-Şuruk News kanalına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un erken parlamento seçimlerine hazırlık olarak "önümüzdeki günlerde meclisi feshetme kararı vereceğini" dile getirdi. Biliyd, Tebbun'un meclisi feshetme kararını, "18 Şubat Ulusal Şehit Günü"nden önce verebileceğini kaydetti.

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  • Cezayir'de her yıl 18 Şubat Fransa sömürgesine karşı verilen mücadelede hayatını kaybedenler anısına Ulusal Şehit Günü olarak anılıyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni dönemin anahtarı olarak kabul ettiği anayasa referandumunun Kasım 2020'de kabul edilmesinin ardından yönetime yeni seçim sistemi ve yeni bir parlamentoyla devam etmek istediğini açıklamıştı.

Ancak, Ekim 2020'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Tebbun, yurt dışında devam eden tedavisinin ardından aralık ayında ülkesine döner dönmez yeni seçim yasası için düğmeye basmıştı.

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