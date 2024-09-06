Cezayir cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor

Yeni tip koronavirüs tedavisi için Almanya'da bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, iyileştiğini, genel ve yerel erken seçime hazırlık olarak yeni seçim kanunun 15 gün içinde hazırlanması yönünde talimat verdiğini açıkladı. Ayrıca Fas'ın İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararına atıfta bulunan Tebbun, "Cezayir güçlüdür, bazılarının sandığından daha da güçlü. Şu anda yaşananları biz daha önceden bekliyorduk ancak Cezayir sarsılmaz." değerlendirmesine yer verdi.