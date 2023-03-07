Cezayir ve Fas arasında harita krizi
Cezayir, topraklarının bir kısmını Fas’ın toprakları olarak gösteren bir harita yayınlayan Maroc Hebdo dergisi üzerinden Rabat yönetimine tepki gösterdi.
Fas krallığının ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle halkın dikkatlerini başka yöne çevirmeye çalışmayla suçlandığı makalede, kendisine yakın bazı medya organlarını Cezayir’e yönelik provakatif yayınlar yapma noktasında Rabat yönetimine tepki gösterildi.
Fas Kraliyet Belgeleri Dairesi Müdürü Simu da geçen ay Fas resmi haber ajansı MAP tarafından düzenlenen bir programda, Batı Sahra’nın yanı sıra Cezayir’e ait Doğu Sahra bölgesinin de Fas’ın toprakları olduğunu iddia etmişti.