Cezayir'de 28'i asker 69 kişinin öldüğü yangınlarda sabotaj izi

Cezayir'in Tizi Vizu vilayetinde 37, Et-Tarif'te 15, Cicel'de 8, Bicaye'de 11, Suk Ahras'ta 4, Buleyde, Annabe, Galma, Skikda, Ayn ed-Defla ve Eş-Şelf'te 2'şer, Ummul Bevaki, El-Buveyra, Tebessa, Setif ve Bumerdas kentlerinde de birer yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Cezayir Sivil Savunma Biriminin Twitter hesabından yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin 16 kentteki 92 yangını söndürmek için çalıştığı ifade edildi.

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Başkent Cezayir'deki Uluslararası Huari Bumedyen Havaalanı'ndan ismini vermek istemeyen bir yetkili ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınlarla mücadele için Avrupa Birliğinden (AB) kiralanan iki uçağın öğleden sonra havaalanına ulaştığını aktardı.

Sosyal medyada uçağın havaalanına ulaştığı ana dair görüntüler yer aldı.

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Yangınlarda sabotaj bulgusu

Öte yandan, Başbakan Eymen bin Abdurrahman, Tizi Vizu kentine gerçekleştirdiği ziyarette basına yaptığı açıklamada, yerel kurumların elinde, yangınların sabotaj sonucu çıktığına dair kanıtlar olduğunu söyledi.

Cezayir'de çıkan yangınlarda şu ana kadar 28'i asker 41'i sivil olmak üzere 69 kişi hayatını kaybetti.