Cezayir'de Buteflika'ya 'aday olma' çağrıları büyüyor

Ülkedeki en büyük sivil toplum kuruluşlarından Cezayir Müslüman Alimler Cemiyeti, düzenlediği olağanüstü toplantının ardından yayımladığı yazılı açıklamada, Buteflika'ya, halkın, beşinci kez aday olma kararından vazgeçmesi yönündeki mesajını iyice dinleme, onlarla yapıcı ve ciddi şekilde iletişime geçme çağrısı yaptı.

Açıklamada, acil olarak basına açık, ülkenin önde gelenlerinin yer alacağı, özgür ve kapsamlı diyalog çağrısında bulunuldu ve böyle bir çalışmanın seçilen kişinin halka hizmet edeceği, halkın onu denetleyebileceği ve hesaba çekebileceği gerçek seçimlerin yapılmasını sağlayacağı vurgulandı.

Yolsuzluk ve tıkanıklığa neden oldu

Cezayir'deki protestolardan övgüyle bahsedilen açıklamada, yıllardır devam eden yolsuzluk ve tıkanıklığa bu gösterilerin son vereceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca güvenlik güçlerinin, anayasal haklarını kullanan vatandaşların refahlarını koruma konusundaki kararlılığı takdir edildi.

Cenevre Üniversite Hastanesinde tedavi gören Buteflika'nın sağlık durumunun çok kötü olduğu ifade ediliyor.

Yönetime 1999'da gelen ve 4 dönemdir görev yapan Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olacağını açıklaması, bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Buteflika, Cezayir resmi haber ajansı APS'de 10 Şubat'ta yayımlanan ulusa sesleniş mektubunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5'inci kez aday olacağını belirterek seçimi kazanması durumunda bazı reformlar yapacağı sözünü vermişti.

Buteflika, aday olacağını açıklamasına rağmen henüz resmi adaylık başvurusunu yapmadı. Resmi başvuru süresi yarın sona eriyor.