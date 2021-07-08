Dünya Cezayirli itfaiyecilerin yağmur sevinci
AFRİKA

Cezayirli itfaiyecilerin yağmur sevinci

Cezayir’de çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında yağan yağmur itfaiyecileri ve halkı sevindirdi.

Haber Merkezi İHA
Cezayir’de orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında yağan yağmur sevindirdi
Yangın söndürme çalışmaları sürerken başlayan yağmur sevindirdi.

Cezayir’ın Khinchela eyaletinde pazar günü çıkan orman yangınları bölgedeki yaşamı olumsuz etkilemişti. Hava sıcaklığının artmasının ardından çıkan yangınları sündürmek için 500 itfaiyeci, 45 kamyon ve iki helikopter bölgeye gönderildi.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında şiddetli yağmur yağdı.
İHA
Yangın söndürme çalışmaları sırasında şiddetli yağmur yağdı.

Yangınların büyük bir kısmı kontrol altında alınırken, yangını söndürme çalışmaları sırasında şiddetli yağmur başladı. Yağış bölge halkını sevindirdi. Yağmur sırasında bölge sakinleri ve itfaiye ekipleri bir araya gelerek bu anları kutladı.

Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı
GÜNDEM
Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı

Yağmur sırasında bölge sakinleri ve itfaiye ekipleri bir araya gelerek bu anları kutladı.
İHA
Yağmur sırasında bölge sakinleri ve itfaiye ekipleri bir araya gelerek bu anları kutladı.

Yangınlarda can kaybı ve yaralı olmazken, bölgede yaşayan 24 aile tahliye edildi. Cezayir İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerin dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.


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