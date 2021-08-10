Cezayir'de yangın faciası: Sivilleri kurtarmak isteyen 25 asker hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Tizi Vizu eyaleti ve Becaya Dağı'ndaki orman yangınlarında sivilleri kurtarma çalışmalarına katılan 25 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Tebbun, ölen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

DÜNYA Cezayir yangınlarla boğuşuyor! 31 noktada alevler yükseldi: 4 ölü, 3 yaralı

Cezayir'deki orman yangınları: Toplam 42 ölü

Cezayir'in 18 vilayetinde 36 ayrı noktada çıkan orman yangınlarında gün içinde ölü sayısının 17'ye yükseldiği ve yaralıların olduğu bildirilmişti.

Yangınlardan etkilenen bölgeler arasında başkent Cezayir'in yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alan Tizi Vizu öne çıkıyor.

Cezayir Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin 18 vilayette 36 ayrı noktada çıkan yangınlarla mücadele ettiği ifade edilirken, bu yangınlardan 19'unun Tizi Vizu eyaletinde gerisinin ise çoğunluğu doğu olmak üzere bazı orta bölgelerde çıktığı bilgisi paylaşılmıştı.

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İçişleri Bakanı Kamil Bilcud da yerel basına yaptığı açıklamada, eş zamanlı çıkan yangınlarda sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, yürütülen soruşturma neticesinde sorumluların ortaya çıkarılacağını dile getirmişti.

Cezayir, son günlerde güneyden gelen aşırı sıcak hava dalgası ve güçlü rüzgarların ardından başlayan orman yangınlarına sahne oluyor.

Dışişleri Bakanlığından başsağlığı mesajı

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cezayir'in birçok vilayetinde devam eden orman yangınlarında sivillerin ve tahliye operasyonlarına katılan 25 askerin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Cezayir halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz." denildi.