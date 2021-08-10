Dünya Cezayirde yangın faciası Sivilleri kurtarmak isteyen 25 asker hayatını kaybetti
AFRİKA

Cezayir'de yangın faciası: Sivilleri kurtarmak isteyen 25 asker hayatını kaybetti

Cezayir'e bağlı Tizi Vizu eyaletinde çıkan orman yangınlarında, sivilleri kurtarmak için sahada görev yapan 25 asker hayatını kaybetti. Yetkililer yangınlardaki ölü sayısının ise askerlerle birlikte toplam 42'ye yükseldiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Cezayirde yangın faciası: Sivilleri kurtarmak isteyen 25 asker hayatını kaybetti
Cezayir'deki orman yangını

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Tizi Vizu eyaleti ve Becaya Dağı'ndaki orman yangınlarında sivilleri kurtarma çalışmalarına katılan 25 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Tebbun, ölen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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Cezayir'deki orman yangınları: Toplam 42 ölü

Cezayir'in 18 vilayetinde 36 ayrı noktada çıkan orman yangınlarında gün içinde ölü sayısının 17'ye yükseldiği ve yaralıların olduğu bildirilmişti.

Yangınlardan etkilenen bölgeler arasında başkent Cezayir'in yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alan Tizi Vizu öne çıkıyor.

Cezayir Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin 18 vilayette 36 ayrı noktada çıkan yangınlarla mücadele ettiği ifade edilirken, bu yangınlardan 19'unun Tizi Vizu eyaletinde gerisinin ise çoğunluğu doğu olmak üzere bazı orta bölgelerde çıktığı bilgisi paylaşılmıştı.

İçişleri Bakanı Kamil Bilcud da yerel basına yaptığı açıklamada, eş zamanlı çıkan yangınlarda sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, yürütülen soruşturma neticesinde sorumluların ortaya çıkarılacağını dile getirmişti.

Cezayir, son günlerde güneyden gelen aşırı sıcak hava dalgası ve güçlü rüzgarların ardından başlayan orman yangınlarına sahne oluyor.

Dışişleri Bakanlığından başsağlığı mesajı

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cezayir'in birçok vilayetinde devam eden orman yangınlarında sivillerin ve tahliye operasyonlarına katılan 25 askerin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Cezayir halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz." denildi.

Köyceğiz'de devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Köyceğiz'de devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerinde devam eden orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın bölgesinde 3 uçak, 18 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor.

Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor.

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