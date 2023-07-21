|
Dünya

CIA Direktörü Burns: Putin Wagner liderinden intikam alabilir

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkesinde isyan Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’den intikam alabileceğini söyledi.

11:26 . 21/07/2023 Cuma
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns, katıldığı Aspen Güvenlik Forumu’nda Rus paralı asker grubu Wagner lideri Evgeny Prigojin’in Rusya’da isyan çıkarmasının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.


Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Prigojin’e karşı harekete geçmek için zaman kazanmaya çalıştığını ifade etti. Söz konusu isyanın Putin’in oluşturduğu güç sistemindeki önemli zayıflıkları ortaya çıkardığını kaydeden Burns, Putin’in Prigojing’den intikam almaya çalışabileceğini belirtti. Burns, "Putin, genellikle intikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu düşünür. Prigojin cezalandırılmaktan kurtulursa buna şaşırırım" dedi.


"CIA’in isyandan haberi vardı"

İstihbarat teşkilatının isyan hakkında ileri düzeyde bilgiye sahip olduğunu anlatan CIA Direktörü Burns, isyanın Putin’in 23 yıllık iktidarında gördüğü en doğrudan saldırı olduğunu kaydetti. Burns, Putin’in bir zamanlar kendisine catering şirketiyle hizmet veren "Putin’in şefi" lakaplı Prigojin ile anlaşma yapmak zorunda kalmasının dikkat çekici olduğunu dile getirdi. Burns ayrıca Ukrayna’nın savaşta daha fazla ilerleme sağlaması durumunda Rus vatandaşlarının Prigojin’in savaş eleştirilerini daha fazla dikkate alabileceğini belirti.

Karadeniz’deki durumla ilgili de açıklamalarda da bulunan CIA Direktörü Burns, Rusya’nın Karadeniz’deki gemilere saldırıp Ukraynalıları suçlayarak sahte bir operasyon gerçekleştirebileceğine ilişkin işaretler olduğunu kaydetti.




#William Burns
#Vladimir Putin’
#Rusya
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS sonuç tarihi!