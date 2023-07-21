CIA Direktörü Burns: Putin Wagner liderinden intikam alabilir

Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Prigojin’e karşı harekete geçmek için zaman kazanmaya çalıştığını ifade etti. Söz konusu isyanın Putin’in oluşturduğu güç sistemindeki önemli zayıflıkları ortaya çıkardığını kaydeden Burns, Putin’in Prigojing’den intikam almaya çalışabileceğini belirtti. Burns, "Putin, genellikle intikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu düşünür. Prigojin cezalandırılmaktan kurtulursa buna şaşırırım" dedi.

İstihbarat teşkilatının isyan hakkında ileri düzeyde bilgiye sahip olduğunu anlatan CIA Direktörü Burns, isyanın Putin’in 23 yıllık iktidarında gördüğü en doğrudan saldırı olduğunu kaydetti. Burns, Putin’in bir zamanlar kendisine catering şirketiyle hizmet veren "Putin’in şefi" lakaplı Prigojin ile anlaşma yapmak zorunda kalmasının dikkat çekici olduğunu dile getirdi. Burns ayrıca Ukrayna’nın savaşta daha fazla ilerleme sağlaması durumunda Rus vatandaşlarının Prigojin’in savaş eleştirilerini daha fazla dikkate alabileceğini belirti.