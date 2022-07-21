Dünya CIA Putinin sağlık durumunun kötü olduğuna dair kanıt yok
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CIA: Putin’in sağlık durumunun kötü olduğuna dair kanıt yok

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık sorunları yaşadığı hatta kanser hastası olabileceği iddialarına karşılık, “Putin’in sağlık durumunun kötü olduğuna dair kanıt yok” dedi.

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Haber Merkezi İHA
CIA: Putin’in sağlık durumunun kötü olduğuna dair kanıt yok
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, bu yıl 70 yaşına girecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık sorunları yaşadığı hatta kanser hastası olabileceği iddia edildi. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, bu iddialara Putin’in “fazla sağlıklı” göründüğü söyleyerek, “Putin’in sağlık durumunun kötü olduğuna dair kanıt yok” şeklinde cevap verdi.
Kremlin ise Devlet Başkanı Putin’in sağlık durumunun kötü olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda Ukraynalı, ABD’li ve İngiliz sözde uzmanlar, Devlet Başkanı Putin’in sağlık durumu hakkında çeşitli sahte bilgiler ortaya attılar. Ama bu iddialar tamamen sahte” dedi.

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