Dünya CIAden El-Kaide uyarısı 1-2 yıl içinde ABDyi yeniden tehdit edecek
AMERİKA

CIA'den 'El-Kaide' uyarısı: 1-2 yıl içinde ABD'yi yeniden tehdit edecek

ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık işgalini sonlandırıp ülkeden ayrılmasının ardından ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndan (CIA) dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Direktör Yardımcısı David Cohen, El-Kaide'nin 1-2 yıl içinde ABD'yi yeniden tehdit eder seviyeye gelebileceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
CIAden El-Kaide uyarısı: 1-2 yıl içinde ABDyi yeniden tehdit edecek
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Başkent Washington'da düzenlenen 2021 İstihbarat Zirvesi'ne katılan Amerikan istihbarat kurumlarının yetkilileri, birkaç yıl içinde El-Kaide'nin Afganistan'da yeniden güçleneceği iddiasında bulundu.

"POTANSİYEL HAREKETLİLİKLER VAR"

Zirvede konuşan CIA Direktör Yardımcısı Cohen, "El-Kaide'nin Afganistan'a doğru bazı potansiyel hareketliliklerinin emarelerini şimdiden görmeye başladık. Şu anda çok erken ancak bu süreci yakından izleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"1-2 YIL SONRA ABD'Yİ TEHDİT EDEBİLİR"

El-Kaide'nin Afganistan'da yeniden güçleneceği öngörüsünü paylaşan Cohen, "Ne zaman El-Kaide veya hatta DEAŞ-H, ABD'yi tehdit edecek kapasiteye ulaşabilir? 1-2 yıllık zaman dilimi kulağa mümkün geliyor." yorumunu yaptı. Cohen ayrıca, Afganistan içindeki istihbarat kapasitelerinin önceki düzeyde olmadığını belirtti.

Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrier da El-Kaide'nin 1-2 yıl içinde Afganistan'da hızlı bir şekilde gücünü artırıp sonrasında ABD anakarasını tehdit eder noktaya gelebileceğini savundu.

NE OLMUŞTU?

ABD yönetimi 20 yıllık savaşın ardından 31 Ağustos'ta Afganistan'daki son askerini de geri çekmiş, ülkedeki Amerikalılar ile ABD'ye destek olan çok sayıda Afgan'ı tahliye etmişti.

ABD istihbaratı ise Afgan yönetiminin hızlı bir şekilde çökmesini öngörememesi nedeniyle Washington'da eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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