Cibaliye'yi ölüme mahkum ettiler: Mülteci kampını tamamen yıktı

Gazze'de yaklaşık 8 aydır savaş suçları ve soykırım işleyen işgalci İsrail ordusu, güneydeki Refah bölgesine eş zamanlı olarak kuzeydeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda başlattığı kara harekatını 13 gündür devam ettiriyor. Cibaliye'nin yanı sıra, bölgedeki Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerinde de saldırılarını sürdüren işgal ordusu, ayakta kalan binaları da yıkarken uyguladığı kuşatmayla bölgede insani felakete sebep oluyor. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (EURO-MED), İsrail ordusunun bu yöntemlerle bölgedeki insanları ölüme mahkum ettiğini bildirdi.

İKİ HAFTADA 100 BİN KİŞİ TEHCİR EDİLDİ

EURO-MED'in bölgedeki son duruma ilişkin dün yayınladığı rapora göre, işgalci İsrail güçleri, 13 gündür sürdürdüğü kara harekatı sürecinde en az 100 bin sivili tehcir etti. Aralık ayında da Cibaliye Kampı'nda kara harekatı düzenleyen işgal ordusunun kampın büyük kısmını yerle bir ettiğine vurgu yapılan raporda, 10 Mayıs'ta başlayan ikinci operasyonda da 400'den fazla binanın daha İsrail kuvvetleri tarafından yıkıldığı ve kamptaki yıkım oranının yüzde 85'e ulaştığı aktarıldı. Raporda ayrıca, evleri ve sığınma tesislerini hedef alan İsrail saldırılarında 98 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

EL-AVDE HASTANESİNE BASKIN

EURO-MED'in raporunda açıklamalarına yer verilen Cibaliye'deki tek hastane olan El-Avde Hastanesi doktorlarından Fadi el-Zaanin, işgal ordusunun 22 Mayıs gecesi hastaneye baskın düzenleyerek hastane müdürü Dr. Ahmed Mehna ve bazı personelleri alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdüğünü bildirdi. İsrail güçlerinin daha önce de hastanede 150 kadar hastanın bulunduğu ek binayı top ateşiyle hedef alarak hasar almasına sebep olduğunu belirten el-Zaanin, "22 Mayıs gecesi hastaneyi basarak hepimizi avluya topladılar. İşkence ve kötü muamelelerle sorgulamalar yapıp yaşlı bir doktor meslektaşımızı alı koydular. Daha sonra hastanedekileri Gazze'nin batısına gönderdiler. Ambulans olmadığı için ağır yaralı 15 hastayı hastanede bırakmak zorunda kaldık yanlarına da genç bir doktoru bakıcı olarak bıraktık" diye konuştu.

BÜTÜN HAYAT İMKANLARI YOK EDİLİYOR

İşgalci İsrail ordusunun Cibaliye'de daha önce defalarca yerlerinden ettiği sivillerinin kamplarını yakarak, hastane ve evleri bombalayarak ve keyfi tutuklamalarla bütün hayat imkanlarını yok ettiğine dikkat çekilen raporda, "İsrail, Cibaliye'de tam anlamıyla bir savaş suçu ve soykırım işliyor" değerlendirmesi yapıldı. Raporda son olarak, El-Avde Hastanesi'nin de tahliye edilmesiyle birlikte bölgede çalışır halde hastane kalmadığını işaret edilerek uluslararası topluma, hastaların tedavi görmesi ve sivillere gıda ve insani yardım ulaştırılması çağrısı yapıldı.

Çocukları öldürmeye devam ediyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'de işlediği 9 toplu katliamda 91 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yerel kaynaklar ise işgal güçlerinin Gazze'nin merkezindeki ed-Derec Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu en az 10'u çocuk 16 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etmişti. İşgal kuvvetlerinin 230'uncu gününü geride bırakan saldırılarında ölen çocukların sayısı her gün artıyor. Saldırılarda toplam ölü sayısı 15 bin 103'ü çocuk olmak üzere 35 bin 800'ü bulurken 80 bin

11 sivil de yaralandı.







