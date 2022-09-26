Cihat Yaycı Paşa'dan dikkat çeken 'Yunanistan' uyarısı: 2017'den bu yana yapıyorlar

Avrupa'nın desteğine güvenen Yunanistan'ın adalara ABD silahlarını yığmasına ilişkin görüntülerin dün ortaya çıkması bölgede zaten yüksek olan gerilimi iyice arttırdı.

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, katıldığı bir televizyon programında Yunanistan'ın sefer hazırlığında olduğunu söyleyerek, "Çok net bir şekilde o gözüküyor. 2017’den itibaren süreç işliyor aslında" dedi.

Yayına konuk olarak bağlanan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, uluslararası hukuku hiçe sayan Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırmasını değerlendirdi.

DÜNYA Yunanistan'dan Adalara hukuka aykırı zırhlı araç sevkiyatı

"Yunanistan'da sefer hazırlığı var"

Yaycı “Midilli ve Sisam adasına getirilen harp araçlarının bir özelliği de şudur: ABD hibe etmiştir bunları. ABD 2021 tatbikatı nedeniyle getirdiği binlerce zırhlı taşıyıcı, tanklar, helikopterler bir örtü haline Yunanistan’a getirilmiştir. Askeriyede birliklerinizi ve malzemelerinizi sefer görev yerlerine sevk edeceksiniz bunu tatbikat görüntüsü altında yaparsınız. Tarih boyunca da hep böyle olmuştur” dedi.

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Yaycı “Bir sefer hazırlığı mı var?” sorusuna ise “Öyle görünüyor. Çok net bir şekilde o gözüküyor. 2017’den itibaren süreç işliyor aslında” diyerek yanıt verdi.

"Tüm vatanperver partiler hemen TBMM’de 1995 deklarasyonunu tekrar etmelidir"

Yaycı “TBMM’nin 1995 deklarasyonu var. Savaş, çatışma, askeri güç kullanımına gerek kalmadan diplomasi ve hukuku sonuna kadar kullanalım. Tüm vatanperver partiler hemen TBMM’de 1995 deklarasyonunu tekrar etmelidir.” ifadelerine yer verdi.

1995 deklarasyonunda, Yunanistan'ın Ege'deki karasularını 12 mile çıkarma olasılığı "savaş sebebi" olarak sayılmıştı.