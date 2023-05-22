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Dünya

Çin ABD teknoloji devinin ürünlerini yasakladı

Çin, ABD menşeli çip devi Micron Technology tarafından üretimi yapılan ürünlerin milli güvenlik riski oluşturduğunu belirterek, belli başlı kritik projelerden yasaklandığını duyurdu.

09:19 . 22/05/2023 Pazartesi
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Pekin ile Washington arasındaki gerilim artarken, bu adım Çin'in ABD'li bir çip üreticisine karşı ilk büyük hamlesi.

Pekin ile Washington arasındaki gerilim artarken, bu adım Çin'in ABD'li bir çip üreticisine karşı ilk büyük hamlesi.

Çin Siber Uzay İdaresi (CAC), Amerika'nın en büyük bellek üreticisinin "ciddi ağ güvenliği riskleri" taşıdığını duyurdu. Bu, firmanın çiplerinin dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki önemli altyapı projelerinden yasaklanacağı anlamına geliyor.


BBC'nin haberine göre Çin Siber Uzay İdaresi yaptığı açıklamada, "İnceleme, Micron ürünlerinin Çin'in kritik bilgi altyapısı tedarik zinciri için önemli güvenlik riskleri oluşturan ve Çin'in ulusal güvenliğini etkileyen ciddi ağ güvenliği riskleri içerdiğini ortaya koydu" dedi.


CAC, bulduğunu söylediği risklerin ayrıntılarını veya bunları hangi Micron ürünlerinde bulduğunu açıklamadı. Bir Micron sözcüsü BBC'ye, şirketin "Çin'de satılan Micron ürünlerini incelemesinden sonra CAC'nin bildirimini aldığını" doğruladı.


"Sonucu ve sonraki adımlarımızı değerlendiriyoruz. Çinli yetkililerle görüşmelere devam etmeyi dört gözle bekliyoruz" denildi.



#Çin
#çip
#ABD
#Micron Technology
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