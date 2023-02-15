Çin balon krizinin ardından altı Çinli şirketi kara listeye alan ABD'ye tepki gösterdi

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Casus balon krizi
ABD'nin uzun zamandır ihracat kontrol tedbirlerini, başka ülkelerin şirketleri üzerinde baskı kurmak ve olağan ekonomik ve ticari ilişkileri sekteye uğratmak için kötüye kullandığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu tavırlar, ilgili şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını zedelemekte, küresel tedarik zincirlerinin güvenliğine ve istikrarına zarar vermektedir. ABD'yi, Çinli şirketler üzerindeki temelsiz baskılarına son vermeye çağırıyoruz. Çin, ülke şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gereken önlemleri alacaktır."
Çin, balonun ülkeye ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, kontrol kabiliyeti sınırlı olduğundan rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini ileri sürmüştü.
Çin'in açıklaması Washington'ı tatmin etmemiş, balon 4 Şubat'ta, Başkan Joe Biden'ın emriyle Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü.
Pekin yönetimi, "sivil insansız hava aracına güç kullanarak müdahale ettiği" gerekçesiyle ABD'yi protesto etmişti.