Çin balon krizinin ardından altı Çinli şirketi kara listeye alan ABD'ye tepki gösterdi

ABD Ticaret Bakanlığı, "ABD'nin ulusal güvenliğine veya dış politika çıkarlarına aykırı hareket ettiği" gerekçesiyle Pekin Nanciang Havacılık ve Uzay Teknolojisi, Çin Elektronik Teknolojisi Grubu Kurumu 48. Araştırma Enstitüsü, Dongguan Lingkong Uzaktan Algılama Teknolojisi, Eagles Men Havacılık Bilim ve Teknoloji Grubu, Guangcou Tian-Hai-Xiang Havacılık Teknolojisi ile Şanşi Eagles Men Havacılık Bilim ve Teknoloji Grubu'nun ihracat kontrol listesine almıştı.