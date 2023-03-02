Çin FBI'ın Kovid-19'un laboratuvardan 'kazayla çıktığı' iddiasını reddetti

Yıllardır birçok alanda kendini gösteren ABD-Çin rekabetinde korkulan senaryo olan iki ülke arasındaki olası bir savaşın fitilini ateşleyecek gelişme yaşandı. ABD Temsilciler Meclisinde Çin'e karşı harekete geçilmesi çağrısı yapıldı. Çin'in ekonomik, askeri, dijital ve ideolojik tehditlerinin ele alındığı özel bir oturumda, bu ülkenin ulusal güvenliği tehdit eden faaliyetlerine karşı acil harekete geçilmesi gerektiği belirtildi.