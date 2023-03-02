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Dünya

Çin FBI'ın Kovid-19'un laboratuvardan 'kazayla çıktığı' iddiasını reddetti

Çin, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray'in, Kovid-19 virüsünün "büyük olasılıkla" Çin'deki bir laboratuvardan kazayla sızdığı tezi üzerinde durduklarına dair açıklamasına tepki gösterdi. Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) uzman heyetin, Kovid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü Çin'in Vuhan kentinde incelemeler yaptığını hatırlatan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, heyetin hazırladığı raporda, virüsün laboratuvardan çıkmış olma olasılığının zayıf olduğu sonucuna vardığını vurguladı.

11:59 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Çin'den FBI'ın Kovid-19'un laboratuvardan 'kazayla çıktığı' iddiasına tepki.

Çin'den FBI'ın Kovid-19'un laboratuvardan 'kazayla çıktığı' iddiasına tepki.

Çin, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray'in, Kovid-19 virüsünün "büyük olasılıkla" Çin'deki bir laboratuvardan kazayla sızdığı tezi üzerinde durduklarına dair açıklamasına tepki gösterdi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'in virüsün kökenini araştırmanın siyasi manipülasyonuna karşı olduğunu belirtti.


Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) uzman heyetin, Kovid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü Çin'in Vuhan kentinde incelemeler yaptığını hatırlatan Sözcü Mao, heyetin hazırladığı raporda, virüsün laboratuvardan çıkmış olma olasılığının zayıf olduğu sonucuna vardığını vurguladı.



Virüsün kökenine dair araştırmaların bilim insanları tarafından yürütülmesi gerektiğini kaydeden Mao,
"Bilimsel bir konunun araştırılması görevinin istihbarat örgütlerine verilmesi, meselenin siyasallaştırıldığını açıkça gösteriyor. ABD'nin istihbarat kuruluşlarının geçmişte uydurduğu hikayeler göz önüne alındığında, vardıkları sonuçların inanılırlığı yok denecek kadar az."
dedi.

Mao, ABD'yi bilime ve olgulara saygı göstermeye, istihbarat örgütlerinin inisiyatifindeki köken araştırmalarına son vermeye çağırarak
"ABD, laboratuvar sızıntısı gibi teorileri tekrarlayarak Çin'i karalamayı başaramayacak ancak kendi itibarına zarar verecektir."
ifadelerini kullandı.


DSÖ heyeti Vuhan'daki laboratuvarı ziyaret etmişti

Çin, Kovid-19 salgınının başlarında virüsün kökenine ilişkin soruşturma başlatılması taleplerini reddederken, uluslararası baskıların artmasıyla Vuhan'da incelemeler yapılmasına izin vermişti.


DSÖ, Ocak 2021'de Vuhan kentine uluslararası uzmanlardan oluşan bir heyet göndermişti.


Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nın yanı sıra virüsün bir kaza sonucu dışarı çıktığı iddialarının ortaya atıldığı Vuhan Viroloji Enstitüsü Laboratuvarı'nda incelemeler yapmıştı.


İnceleme sürecinde bazı heyet üyeleri, Çinli yetkililerin salgının başındaki ilk vakalarla ilgili kendi hazırladıkları özetleri ve veri analizlerini paylaştığı ancak ham bilgileri vermeyi reddettiğinden yakınmıştı.


Çinli yetkililer, virüsün laboratuvardan sızdığını iddialarını reddetmiş, Kovid-19'un başka bir ülkede ortaya çıktığı, ABD'deki biyolojik silah laboratuvarında üretildiği gibi kanıtlanmayan, karşı iddiaları gündeme getirmişti.


#Kovid-19
#Çin
#ABD
1 saat önce
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Çin FBI'ın Kovid-19'un laboratuvardan 'kazayla çıktığı' iddiasını reddetti
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