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Dünya

Çin hava sahasında 10'dan fazla ABD balonunun uçtuğunu söyledi

Çin, Washington'un Pekin'i gözetleme balonu kullandığı ile ilgili suçlamasının ardından, geçen yıl içinde 10'dan fazla ABD yüksek irtifa balonunun hava sahalarında izinsiz uçtuğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri, Çin üzerinde herhangi bir gözetleme balonu kullandığını yalanladı.

15:59 . 13/02/2023 Pazartesi
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin

Çin'in casus balonu iddiası, ABD'nin Alaska'dan Güney Carolina'ya geçen şüpheli bir Çin casus balonunu düşürmesi ve on yıllardır en düşük seviyesine inen ikili ilişkilerde yeni bir krize yol açmasının ardından geldi.


Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, ABD balonlarının nasıl tespit edildiği ile ilgili ve hükümet veya askeri bağlantıları olup olmadığı hakkında ayrıntı vermedi.


AP'nin haberine göre Wang, "ABD balonlarının diğer ülkelerin hava sahasına yasa dışı olarak girmesi de yaygın bir durum" dedi. "Geçen yıldan bu yana ABD yüksek irtifa balonları, Çinli yetkililerin onayı olmadan yasadışı olarak Çin hava sahasının üzerinden 10 defadan fazla uçtu" ifadalerini kullandı.


#Çin
#ABD
#hava balonu
#casus
1 saat önce
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Çin hava sahasında 10'dan fazla ABD balonunun uçtuğunu söyledi
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