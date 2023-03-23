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Dünya

Çin ile ABD arasında Güney Çin Denizi'nde savaş gemisi gerginliği

Çin ordusu tarafından yapılan açıklamada, izinsiz olarak Güney Çin Denizi'ndeki karasularına giren ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin uzaklaştırıldığı belirtildi. ABD donanması ise, Çin'in iddialarını reddetti.

16:18 . 23/03/2023 الخميس
AA
Çin ile ABD arasında Güney Çin Denizi'nde savaş gemisi gerginliği.

Çin ile ABD arasında Güney Çin Denizi'nde savaş gemisi gerginliği.

ABD donanmasına ait savaş gemisinin Çin'in Güney Çin Denizi'nde egemenlik iddiasında bulunduğu adaların yakınından geçmesi iki ülke arasında askeri gerilime yol açtı.


Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, ABD donanmasına ait ArleighBurke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Milius'un, Çinlilerin
"Şişa"
olarak adlandırdığı Spartly Adaları yakınında
"kara sularına izinsiz olarak girdiği"
bildirildi.

Çin deniz ve hava kuvvetlerinin gemiyi uyararak bölgeden
"çıkardığı"
ifade edilen açıklamada, geminin faaliyetinin barış ve istikrara zarar verdiği belirtilerek Çin ordusunun
"daima teyakkuzda olduğu"
ve
"ulusal egemenliği ve güvenliği korumak için gereken her tedbiri alacağı"
kaydedildi.

Bu arada ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosu ise, yaptığı açıklamada, Çin ordusunun ABD savaş gemisinin bölgeden çıkardığı iddiasını reddetti.


USS Milius'un, bölgeden çıkarılmadığı, Güney Çin Denizi'nde rutin operasyonunu sürdürdüğünün aktarıldığı açıklamada,
"ABD silahlı kuvvetleri, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmayı, yelken açmayı ve operasyon yapmayı sürdürecektir."
ifadesine yer verildi.

Güney Çin Denizi'nde kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik ihtilafına konu olan Spartly Adaları'nın büyük bölümü Çin'in kontrolünde bulunuyor.


Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde hak iddiasında bulunuyor. Deniz altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.


Pekin yönetiminin egemenlik iddialarına dayanarak bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri kapasitesinin yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.



#ABD
#Çin
#Güney Çin Denizi
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