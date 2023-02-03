Çin kabul etti: ABD'nin 'casusluk faaliyeti' olarak duyurmuştu

Dışişleri Bakanlığı

ndan yapılan yazılı açıklamada, balonun, Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiği belirtildi.