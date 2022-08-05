Dünya Çin, Pelosinin Tayvan ziyaretinden sonra ABDyle çeşitli konularda işbirliğini durdurdu
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Çin, Pelosi'nin Tayvan ziyaretinden sonra ABD'yle çeşitli konularda işbirliğini durdurdu

ABD Temsilciler Meclisi başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin, iklim kriziyle ilgili görüşmelerden orduları arasındaki diyaloğa kadar bir dizi kritik konuda ABD ile ilişkilerini durdurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Çin, Pelosinin Tayvan ziyaretinden sonra ABDyle çeşitli konularda işbirliğini durdurdu
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Alınan önlemlerin duyurusu, Pekin'in Tayvan adasını çevreleyen askeri tatbikatları ile geldi. Daha önce Çin, Pelosi'ye ve doğrudan aile üyelerine yönelik yaptırımları açıklamıştı. sonrasında ise yapılan açıklamada Pekin, Pelosi'nin ziyaretini “hırçın ve kışkırtıcı” olarak nitelendirdi.

Amerika Birleşik Devletleri ile askıya alınan etkileşimler iklim görüşmelerinden, Çin ve ABD askeri harekat liderleri arasındaki diyaloglara, Çin ve ABD savunma bakanlıklarının çalışma toplantısına ve ülkeler arasındaki deniz askeri güvenliğine ilişkin danışma programına kadar uzanıyordu.

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Askeri tatbikatlar, bir dizi gemiyi yolculuklarını yeniden yönlendirmeye zorlayarak bölgesel ve küresel ekonomilerde aksamalara neden oldu. Alınan İstihbarat verilerine göre, geçtiğimiz hafta boyunca deniz bölgelerinden her gün ortalama 240 ticari gemi geçiyordu.

  • Daha önce ABD, Çin'in canlı ateş tatbikatları sırasında Tayvan çevresindeki balistik füzelerin fırlatılmasını “aşırı tepki” olarak nitelendirip kınamıştı.

Cuma günü, Tayvan savunma bakanlığı, sabah saatlerinde çok sayıda Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) gemisi ve uçağının Tayvan deniz sınırlarını ihlal ettiğini açıklamıştı. Buna karşılık Tayvan Hükümeti, durumu izlemek için uçak ve gemi gönderdiğini ve savunma amaçlı füze sistemleri yerleştirdiğini söyledi.
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